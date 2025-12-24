²ÚMENÁÈ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é2Ç¯ÌÜ¤Î3·î¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEGAI¡×¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¤Î²ÎÍØ¡õ¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ò²Î¤¤·Ò¤®¡¢ ²ÎÍØ¤È¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë²ÎÍØ¥¯¥ë¡¼¥×¡¦²ÚMENÁÈ¤¬¡¢2026Ç¯3·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEGAI¡×¡ÊÆÉ¤ß¡§¤Í¤¬¤¤¡ËÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
²ÚMENÁÈ¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó2Ç¯¤Ö¤ê¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÂÔË¾¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¶Ê¡ÖNEGAI¡×¤Ï¡¢Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤òÁÛ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Î´õË¾¤ò¶»¤ËÊâ¤½Ð¤¹¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿²ÎÍØ¥Ð¥é¡¼¥É¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¤é¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Î¥À¥ó¥¹¤È¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥µ¥Ó¤Ç¹¤¬¤ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ï¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ÎÉð´ï¤òºÇÂç¸Â¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÚMENÁÈ¤ÎÌ¾»ÉÂå¤ï¤ê¤Î°ì¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿¿·¶ÊÈ¯Çä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÁ´¹ñ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²ÚMENÁÈ¡¡ËÜ¿Í¥³¥á¥ó¥È
¢£¥³¥¦¥¸
ËÍ¤¿¤Á¤Î¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë°ì¶Ê¤Ë¡¢´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡ªÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë°¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¥æ¥¦¥
ËÍ¤¿¤Á¤Î¡Ö´ê¤¤¡×¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À°ì¶Ê¤Ç¤¹¡ªÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Î¿´¤Ë²Ú¤¬ºé¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£¥æ¥Ã¥¡¼
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ç²ÚMENÁÈ¤Ï¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡ªÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥¿¥¯¥ß
¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÊª¸ì¤Î°ì¶ÊÌÜ¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤È¡¢¤½¤·¤ÆËÍÃ£¤È°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¹¬¤»¤Ç¤¹¡£
¢£¥À¥¤¥
¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿ÞÕ¿È¤Î°ì¶Ê¡ª¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤«¤é¤Þ¤¿Êâ¤»Ï¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEGAI¡×
2026Ç¯3·î25ÆüÈ¯Çä¡¡
³ÆÀÇ¹þ1,500±ß
²ÚÈ×¡¡VICL-37813
£±¡¢NEGAI¡¡£²¡¢¥²¥¥¢¥¤¡¡£³¡¢NEGAI¡Ê¥«¥é¥ª¥±¡Ë¡¡£´¡¢¥²¥¥¢¥¤¡Ê¥«¥é¥ª¥±¡Ë
MENÈ×¡¡VICL-37814
£±¡¢NEGAI¡¡£²¡¢¶ÊÌ¾Ì¤Äê¡¡£³¡¢NEGAI¡Ê¥«¥é¥ª¥±¡Ë¡¡£´¡¢¶ÊÌ¾Ì¤Äê¡Ê¥«¥é¥ª¥±¡Ë
ÁÈÈ×¡¡VICL-37815
NEGAI¡¡£²¡¢¶ÊÌ¾Ì¤Äê¡¡£³¡¢NEGAI¡Ê¥«¥é¥ª¥±¡Ë¡¡£´¡¢¶ÊÌ¾Ì¤Äê¡Ê¥«¥é¥ª¥±¡Ë
¡ã³ÆCDÍ½Ìó¡ä
¡ÖNEGAI¡×¡Ê²ÚÈ×¡ËVICL-37813 https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37813.html
¡ÖNEGAI¡×¡ÊMENÈ×¡ËVICL-37814 https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37814.html
¡ÖNEGAI¡×¡ÊÁÈÈ×¡ËVICL-37815 https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37815.html
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
2026Ç¯3·î25Æü¤è¤ê²»³ÚÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
¡ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music¡¢Spotify¡¢YouTube Music¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢
Deezer¡¢AWA¡¢Rakuten Music¡¢KKBOX¡¢Qobuz¡¡Â¾
¡ö¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§iTunes Store¡¢¥ì¥³¥Á¥ç¥¯¡¢moraÂ¾
¡Ú¹ØÆþÆÃÅµ¡Û
¢£²ÚMENÁÈ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEGAI¡×ÀèÃå¡¦Í½Ìó¹ØÆþÆÃÅµ
Á´¹ñCD¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ3·î25Æü(¿å)È¯Çä¤Î²ÚMENÁÈ ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNEGAI¡×(²ÚÈ×VICL-37813¡¢MENÈ×VICL-37814¡¢ÁÈÈ×VICL-37815)¤Î¤É¤Î·ÁÂÖ¤Ç¤â1Ëç¤ò¤´Í½Ìó¡¦¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç¡ÖNEGAI¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃ×¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÆÃÅµ¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨Amazon.co.jp¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤Î¥«¡¼¥È¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµ¤ò¤´Í×Ë¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ÏÆÃÅµÉÕ¤¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á²¼¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¤ª¼è°·¤¤¤ÎÌµ¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾Ü¤·¤¯¤Ï¤ª¶á¤¯¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¢£VICTOR ONLINE STORE¡¡£³·ÁÂÖÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµ
£³·ÁÂÖ¤òÆ±»þ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢¡ØVICTOR ONLINE STORE¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥¿¡¼¡ÊA2¡Ë¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¢¨ÀìÍÑ¥«¡¼¥È¤«¤é¤Î¤´¹ØÆþ¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¡ã²ÚMENÁÈ¡ÖNEGAI¡×²ÚÈ×¡ÜMENÈ×¡ÜÁÈÈ×¡¡3·ÁÂÖÆ±»þ¹ØÆþÆÃÅµÉÕ¤Î¥«¡¼¥È¤Ï¥³¥Á¥é¡ä
https://victor-store.jp/item/106204
¢£²ÚMENÁÈ¡ÖNEGAI¡×È¯ÇäµÇ°¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ê´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡Ë
12/25 (¿å) ÆÊÌÚ¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëº´Ìî¿·ÅÔ»Ô¡Ê15:00¡Á¡Ë¡¡Í½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È
12/31 (¿å) ÀéÍÕ¡¦¥æ¥¢¥¨¥ë¥àÀ®ÅÄ¡Ê¡12:00¡Á¡¿¢15:00¡Á¡Ë
1/5 (·î) ºë¶Ì¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë¾åÈø¡Ê13:30¡Á¡Ë
1/8 (ÌÚ) ºë¶Ì¡¦¥Ë¥Ã¥È¡¼¥â¡¼¥ë·§Ã«¡Ê13:30¡Á¡Ë
1/11 (Æü) ÀéÍÕ¡¦¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¤ª¤æ¤ßÌî¡Ê13:30¡Ë
1/15 (ÌÚ)¿·½É¡¦ ²ÎÉñ´ìÄ®¥¿¥ï¡¼¡Ê12:00¡Á¡Ë
1/17 (ÅÚ) ÀéÍÕ¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÄ¸»Ò¡Ê¡12:00¡Á¡¿¢15:00¡Ë
1/18 (Æü) ÀéÍÕ¡¦¥¤¥ª¥ó¥¿¥¦¥ó¥æ¡¼¥«¥ê¤¬µÖ¡Ê12:00¡Á¡Ë
1/19 (·î) °ñ¾ë¡¦¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ë²¼ºÊ¡Ê12:00¡Á¡Ë
¡ö¤½¤ÎÂ¾ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï²ÚMENÁÈ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
