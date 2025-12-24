MIYAVI¡¢¥¢¥Ë¥á¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡ÙOP¥Æ¡¼¥Þ¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖSweet Disaster¡×ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
MIYAVI¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖSweet Disaster¡×¤¬¡¢ËÜÆü12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢º£Ç¯10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á²½¤µ¤ì¤¿¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤·¤¿½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£ËÜÆü¿¼Ìë¤è¤êÆ±¥¢¥Ë¥á¤ÎºÇ½ªÏÃÇÛ¿®¤â³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ØÇ¦¼Ô¤È¶ËÆ»¡Ù¤Ï¡¢±¢¤ËÇ¦¤ó¤Ç°¤·¤°Ç¤òÆ¤¤¿¤ó¤È¤¹¤ë¡ÈÇ¦¼Ô¡É¤È¸ÉÎ©¤·¤¿¼Ô¤Îµï¾ì½ê¤È¤Ê¤ê°»ö¤ò½Å¤Í¤ë¡È¶ËÆ»¡É¤Î°ø±ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖSweet Disaster¡×¤Ï¡¢¡È´Å¤¤Í¶ÏÇ¡É¤È¡ÉºÒ¤¤¤ÎÍ½´¶¡É¤È¤¤¤¦ÁêÈ¿¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¡¢MIYAVI¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÍ»¹ç¤·É½¸½¤·¤¿¡£Ç¦¼Ô¤È¶ËÆ»¤È¤¤¤¦Î¢¼Ò²ñ¤ÇÀ¸¤¤ë½ÉÌ¿¤òÇØÉé¤Ã¤¿2¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÎÊª¸ì¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢³Ú¶ÊÁ´ÂÎ¤Ë¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£°ìµ¤¤Ë¶î¤±È´¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤È¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥®¥¿¡¼¥ê¥Õ¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Î¾ðÇ®¤ä³ëÆ£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥í¥Ã¥¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤â¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ç¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¿¼¤ß¤ò»ý¤Ã¤¿°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤±¿Ì¿¤Ë³ëÆ£¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎ©¤Á¸þ¤«¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò±Ç¤·½Ð¤·¤¿¡¢MIYAVIÆþº²¤ÎºÇ¿·³Ú¶Ê¤ò¡¢¤¼¤ÒÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
¡ÖSweet Disaster¡×
2025.12.24 Release
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://lnk.to/MIYAVI_SweetDisaster
