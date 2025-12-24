◆バスケットボール全国高校選手権・第２日 ▽女子２回戦 日本航空北海道９４―８０千葉経大付（２４日・東京体育館）

全国高校総体準Ｖの日本航空北海道が、トップリーグでも対戦した強豪・千葉経大付に快勝。３年連続３度目の出場で、ウィンターカップ初勝利を挙げた。点差が開いた終盤は主力を下げ、ベンチ入り全選手を起用する余裕も見せた。

苦手だったはずの立ち上がりから、一気に主導権を握った。開始２分の４―４から、わずか３分で２０―４。矢倉直親ヘッドコーチ（ＨＣ）は「出だしが練習してきたことを出せて、ディフェンスもよかったし、オフェンスもうまくいった」と振り返った。

１８０センチでＵ１８日本代表のＰＦ庵原有紗（３年）と、１８６センチのＣカマラ・ファトゥマタ（３年）が高さを生かし、庵原が２４得点１１リバウンド、ファトゥマタが２７得点２５リバウンドをマーク。加えてＳＧ宇都鈴々奈（３年）が７本中５本の３点シュートを沈めるなど、外からも精度の高いシュートを放った。

庵原は「今まで初戦で負けてきたので、勝ち切れたのはすごくうれしい。自分から攻めて得点に絡みたいという強い気持ちがあったので、シュートまでいく場面は多かった」と笑顔。しかし、試合前は緊張していたことを明かし「自分はすごい緊張するタイプ。緊張で自分のプレーを出せないようにはしたくなかったので、なるべく落ち着いてプレーするようにはしてました。最初は固まってましたけど（笑）」と語った。

３回戦の相手は大阪薫英女学院。準優勝３回の実績を誇る相手との一戦に、庵原は「最初からしっかり得点を取って、今日よりいいパフォーマンスができるようにしたい。今日のディフェンスで、チームで守れていない場面が結構あった。明日の相手も強いので、みんなで守らないとそう簡単には勝てないと思うので、ディフェンスをしっかり徹底したい」と引き締めていた。