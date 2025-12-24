ËëËö¤Î¿Í»Â¤ê¡¦²¬ÅÄ°ÊÂ¢¤Ï¤Ê¤ó¤È·ý½Æ¤ò½ê»ý¡ª¾¡³¤½®¤ò¸î±Ò¡ª»Ë¼Â¤¬¸ì¤ë¡ÈÈá·à¤Î°Å»¦¼Ô¡É¤Î¼ÂÁü¡Ú¸åÊÔ¡Û
¸í²ò¤µ¤ì¤¿»¦¤·²°
Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¿Í»Â¤ê°ÊÂ¢¡×¤³¤È²¬ÅÄ°ÊÂ¢¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤½¤Îº¬µò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤ê¤ï¤±Îò»Ë¥É¥é¥Þ¤ä¾®Àâ¡¦Ì¡²è¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²¬ÅÄ°ÊÂ¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿ÈÊ¬À©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÈïÍÞ°µ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¶µÍÜ¤Î¤Ê¤¤»¦¤·²°¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Îº¬µò¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬¸í²ò¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾®Àâ¤ä¥É¥é¥Þ¡¢Ì¡²è¤Ê¤É¤ÎÁÏºî¤ÎÃæ¤Ç¶¯Ä´¤µ¤ì¤¬¤Á¤ÊÈà¤Î¿ÍÊªÁü¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ»°¤Ä¤Î¸í¤ê¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ì¤ÄÌÜ¤ÏÂ·Ú½Ð¿È¤ÇÉÏ¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÁ°ÊÔ¤ÇÀâÌÀ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤ÈÈà¤Ï¶¿»Î¤Î²È¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¤·¤«¤â½çÄ´¤Ë½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿²ÈÊÁ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¤ÄÌÜ¤ÏÁÆË½¤Ç¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÍ¤Î½ÅÍ×¤ÊÇ¤Ì³¤Ç¤¢¤ë»²¶Ð¸òÂå¤Î¸î±Ò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢°ìÄê¤Î¿®Íê¤ÈÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¨ÂÐ¼Ô¤Î¸î±Ò¤â
¤½¤·¤Æ»°¤ÄÌÜ¤Ï¡¢»Õ¤Ç¤¢¤ëÉð»ÔÈ¾Ê¿ÂÀ¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤¤°ì¿´¤Ç¡¢±ø¤¤»Å»ö¤ò°ú¤¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¶Ú½ñ¤¤Ç¤¹¡£
Èà¤ÏÂº²¦Ú·°ÐÇÉ¤Î²á·ãÇÉ¤È¤·¤Æ¡¢µþÅÔÄ®Êô¹Ô½ê¤ÎÌò¿Í¤ò½±¤Ã¤¿¤ê¡¢ËëÉÜ¤Î¥¹¥Ñ¥¤¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿¿ÍÊª¤Î»¦³²¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¾åµ¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°µ¡¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤¤¤¦º¬¶¯¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¤³¤ì¤â¸ØÄ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Î¼ÂºÝ¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°Å»¦¤è¤ê¤â¤à¤·¤íÍ×¿Í·Ù¸î¤ÎÇ¤Ì³¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¸ø²È¤Ç¤¢¤ë»Ð¾®Ï©¸øÃÎ¤ä»°¾ò¼ÂÈþ¤Î¸î±Ò¤È¤·¤Æ¹¾¸Í¤ØÆ±¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°¾ò¼ÂÈþ¡ÊWikipedia¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢ºäËÜÎ¶ÇÏ¤ÎÃç²ð¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Î½ÅÍ×¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¾¡³¤½®¤Î¸î±Ò¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤âÍÌ¾¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë»ÉµÒ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¾¡¤ò¡¢°ÊÂ¢¤¬¼é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤¬¾¡³¤½®¤Î²óÁÛÏ¿¡ØÉ¹ÀîÀ¶ÏÃ¡Ù¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÏÅÄ¸ø±à¤Î¾¡³¤½®Áü
ÅÚº´¶Ð²¦ÅÞ¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Å¨ÂÐ¤¹¤ë¤Ï¤º¤ÎËëÉÜÂ¦¤Î¿Í´Ö¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï°ÛÎã¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Èà¤¬¤¿¤À¤ÎÌ¿ÎáÂÔ¤Á¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾õ¶·¤òÍý²ò¤·½ÀÆð¤ËÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤µ¤«¤Î·ý½Æ»È¤¤
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢°ÊÂ¢¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹À½¤Î¥ê¥Ü¥ë¥Ð¡¼¡¢¤Ä¤Þ¤ê²óÅ¾¼°¤Î·ý½Æ¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö·õ°ìËÜ¤Ç°Å»¦¤òÀÁ¤±Éé¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î»ÉµÒ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤âÊ¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
·ëÏÀ¤ò¸À¤¨¤Ð¡¢ÆÃ¤Ë»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Î¾®Àâ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë²¬ÅÄ°ÊÂ¢¤Î»Ñ¤Ï»Ë¼Â¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤Ï¤äÆ±À«Æ±Ì¾¤Î²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÅö¤Î²¬ÅÄ°ÊÂ¢¤Ï¡¢¶¿»Î¤È¤·¤Æ¤Î¶µÍÜ¤ò»ý¤Á¡¢Éð»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï·ý½Æ¤È¤¤¤¦ºÇ¿·¤ÎÉð´ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¯¼£¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÍ×¿Í¤ò¼é¤Ã¤¿¿ÍÊª¤Ç¤·¤¿¡£
²È¤¬ÉÏ¤·¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¶µÍÜ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö±ø¤ìÌò¡×¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ÍÈ¤²¶ç¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ½è·º¤µ¤ì¤¿Èá·à¤Î°Å»¦¼Ô¡Ä¡Ä¡£¤½¤ó¤ÊÃ±½ã¤Ê¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢Èà¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤òÅþÄìÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨´ØÏ¢µ»ö¡§
°Å»¦¤¬²£¹Ô¤·¤¿¹¾¸Í»þÂå¤ÎËëËö¤Ë¡ÖÂº²¦Ú·°ÐÇÉ¤Î»ÍÂç¿Í»Â¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿°Å»¦¼Ô¤¿¤Á¤ÎËöÏ©¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
»²¹Í»ñÎÁ¡§ÉâÀ¤Çî»Ë¡Ø¤¯¤Ä¤¬¤¨¤µ¤ì¤¿ËëËö°Ý¿·»Ë¡Ù2024Ç¯¡¢¤µ¤¯¤é¼Ë
²èÁü¡§photoAC,Wikipedia