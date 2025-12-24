²¬»³¿À¼Ò¤ËÅÐ¾ì¡¡ÃÏ¸µ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤é¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥¦¥Þ¡×¤Î³¨ÇÏ
Äó¶¡¡§²¬»³¿À¼Ò
¡¡²¬»³»ÔËÌ¶è¤Î²¬»³¿À¼Ò¤Ë¡¢2026Ç¯¤Î´³»Ù¡Ö¥¦¥Þ¡×¤ÎµðÂç³¨ÇÏ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢»²ÇÒ¼Ô¤é¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¬»³¿À¼Ò¤Î´³»Ù¤Î³¨ÇÏÊôÇ¼¤Ï2013Ç¯¤Î¥Ø¥ÓÇ¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¿À¼Ò¤ÎÌ¾Êª´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥Þ¤Î³¨ÇÏÊôÇ¼¤Ï2²óÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡¡²£Éý¤¬3£íÍ¾¤ê¤¢¤ê¡¢¼ÒÌ³½ê¤Ç»æ¤Î³¨ÇÏ(2ËçÁÈ¡¦500±ß¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¡¢´ê¤¤»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¡¢(ÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤Ë¼è¤êÉÕ¤±)ÊôÇ¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¦¥Þ¤Î¼ó¤Ï¡¢É÷¤¬¿á¤¯¤È¡¢¼ó¤ä¿¬Èø¤¬ÍÉ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µðÂç³¨ÇÏ¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢²¬»³¸©¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó»öÌ³½ê¤ä¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¢ºî²È¤é¤Ç¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤ÎÊôÇ¼¼°¤ÇÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ ²¬»³¿À¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¦¥Þ¤ÏÁ°¿Ê¡¦ÈôÌö¡¦À®¸ù¤Î¾ÝÄ§¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£