クラブが公式発表

J1のFC東京は12月24日、ファジアーノ岡山へ育成型期限付き移籍をしていたMF佐藤龍之介が2026シーズンから復帰することを正式発表した。

佐藤は、FC東京サッカースクールやU-15むさし、U-18を経て、2023年8月にトップチームへ昇格。同年にはU-17日本代表としてFIFA U-17ワールドカップに出場した。さらなる出場機会を求めて2025シーズンは岡山へ育成型期限付き移籍。同クラブでの活躍が認められ、Jリーグ優秀選手賞およびJリーグベストヤングプレーヤー賞を受賞する飛躍の1年を過ごした。

代表キャリアも華々しく、2025年には日本代表に選出されたほか、U-20日本代表としてFIFA U-20ワールドカップにも出場。U-22日本代表にも名を連ねるなど、世代屈指のタレントとして注目を集めている。

佐藤のコメントは以下のとおり。

「FC東京に関わるすべてのみなさん、ただいま。ふたたび青赤のユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。この1シーズンは、これまでにない素晴らしい経験をして大きく成長することができたので、みなさんの前でその姿を見せられることを楽しみにしています。FC東京で活躍すること、タイトルを獲ることは僕の大きな目標です。そして試合に勝利してファン・サポーターの方と一緒に“シャー”で喜びを分かち合い、You’ll Never Walk Aloneを歌いたいです。強く、愛される選手をめざして戦います！応援よろしくお願いします！」（FOOTBALL ZONE編集部）