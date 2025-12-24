ÍèÇ¯ÅÙ¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×²þÄêÎ¨¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¥×¥é¥¹²þÄê¡¡¸üÏ«Áê¡Ö¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ÎÂÐ²Á¤È¤·¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¡Ö¿ÇÎÅÊó½·¡×¤ÎÍèÇ¯ÅÙ¤Î²þÄêÎ¨¤¬¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹²þÄê¤Ç·èÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºâÌ³¾Ê¤È¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÀÞ¾×¤Î·ë²Ì¡¢ÍèÇ¯ÅÙ¤Î¿ÇÎÅÊó½·Á´ÂÎ¤Î²þÄêÎ¨¤Ï2.22¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¤È¤Ê¤ê¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹²þÄê¤Ç·èÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿ÇÎÅÊó½·¤Ï2Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Ë²þÄê¤µ¤ì¡¢°å»Õ¤ä´Ç¸î»Õ¤Î¿Í·ïÈñ¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖËÜÂÎ¡×¤È¡¢Ìô¤ÎÃÍÃÊ¤Ê¤É¡ÖÌô²Á¡×¤Î2¤Ä¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢¡ÖËÜÂÎ¡×¤Ï3.09¡ó¤Î°ú¤¾å¤²¡¢¡ÖÌô²Á¡×¤Ï0.87¡ó¤Î°ú¤²¼¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾åÌî¸üÏ«Áê
¡Ö¸½²¼¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤Þ¤¹¤È°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¢ÂçÊÑ¸·¤·¤¤·Ð±Ä´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×