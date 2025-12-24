Vaundy、新曲「呼び声」配信リリース NHK「18祭」テーマソングとして1000人の18歳世代と共演
Vaundyの新曲「呼び声」がきょう24日に配信リリースされた。NHK『18祭（フェス）』のテーマソングとして書き下ろされた楽曲で、23日午後10時からオンエアされた番組内で初披露。全国から集まった1000人の18歳世代とともに、Vaundyが“本気”をテーマに共演したパフォーマンスが放送された。
【写真】NHK特番『Vaundy18祭』に出演したVaundy
『18祭』は、アーティストが18歳世代のリアルな想いを受け止めて新曲を制作し、その楽曲を1000人の18歳とともに披露するNHKの特別番組。第9回となる今回は、若者たちの“本気”にVaundyが応え、力強くも繊細なメッセージを込めた「呼び声」を届けた。
年末には『第75回NHK紅白歌合戦』で「Tokimeki」を披露することも発表されているVaundy。来年2月からは、自身最大規模となる4大都市ドームツアー『Vaundy DOME TOUR 2026』を開催。全公演が即日ソールドアウトとなっており、現在は機材席やステージサイド席のチケットが受付中となっている。
今年に入ってからもVaundyは精力的なリリースを続けており、「軌跡」「偉生人」「忘れる前に」「ずっとラブソング」「再会」「pained」など、タイアップを含む楽曲を立て続けに発表。アーティストとしての表現領域を広げ続けている。
