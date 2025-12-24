½é¤Î1¥°¥é¥à2Ëü5Àé±ßÄ¶¤¨¡Ä¶â¤¬¤Þ¤¿ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¥¢¥á¥ê¥«¡ÖÍø²¼¤²·ÑÂ³¡×´ÑÂ¬¤Ç¶âÍø¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤ë
¶â¤¬ºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¤¬½é¤á¤Æ2Ëü5000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤È¤Ê¤ëÅÄÃæµ®¶âÂ°¹©¶È¤ÎÅ¹Æ¬¾®Çä²Á³Ê¤Ï¡¢24Æü¸áÁ°9»þÈ¾»þÅÀ¤Ç1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê2Ëü5015±ß¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤á¤Æ2Ëü5000±ß¤òÆÍÇË¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¡¢ËãÌô¤ÎÌ©Í¢¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆîÊÆ¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ø¤Î°µÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢°ÂÁ´»ñ»º¤È¤µ¤ì¤ë¶â¤òÇã¤¦Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÍø²¼¤²¤¬Â³¤¯¤È¤Î´ÑÂ¬¤«¤é¡¢¶âÍø¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¶â¤Î²ÁÃÍ¤¬ÁêÂÐÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¾å¾º¤ÎÀª¤¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£