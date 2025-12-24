¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³ º´Æ£Î¶Ç·²ð °éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´ÖËþÎ» ¡Úº£µ¨J1¡¦6ÆÀÅÀ/ÆüËÜÂåÉ½Áª½Ð¡Û
¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÏFCÅìµþ¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿º´Æ£Î¶Ç·²ðÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£Áª¼ê¤Ïº£¥·ー¥º¥óJ1¡¦28»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·6ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤Û¤«¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡ÊSAMURAI BLUE¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¤ß¤»¤Þ¤·¤¿¡£
°ÜÀÒËþÎ»¤ò¼õ¤±¤Æº´Æ£Áª¼ê¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ç°Ê²¼¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤ÓFCÅìµþ¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1Ç¯´Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢½¼¼Â¤·¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¾ðÇ®¤ä¡¢¾ï¤Ë¸¬µõ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é1Æü1Æü¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤»ÑÀª¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö²¬»³¸©¤Î¤³¤È¤ò²¿¤âÃÎ¤é¤º¤Ë¤³¤ÎÃÏ¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤ä³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¿¨¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¿´¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¤³¤È¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤³¤³¤ÇÆÀ¤¿¤â¤Î¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤³¤ÎÀè¤â¥®¥é¥®¥é¤ÈÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×