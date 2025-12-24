PayPayは、地方自治体と連携したポイント還元キャンペーンの2026年2月～実施分を発表した。今回発表されたのは北海道当別町や鹿児島県枕崎市など5自治体。

各キャンペーンによるポイント還元は、PayPay残高・PayPayポイント・PayPayクレジット・PayPayデビットでの支払い分が対象。

北海道当別町で最大15％還元

当別町では、対象店舗で支払うと最大15％のPayPayポイントが付与される。期間は2026年2月1日～15日。付与上限は3000ポイント。

岩手県紫波町で最大20％還元

紫波町では、中規模・小規模加盟店の対象店舗で支払うと、最大20％のPayPayポイントが付与される。期間は2026年2月1日～28日。付与上限は1回あたり3000ポイント、期間あたり6000ポイント。

福井県坂井市で最大10％還元

坂井市では、対象店舗で支払うと最大10％のPayPayポイントが付与される。期間は2026年2月1日～28日。付与上限は1回あたり1000ポイント、期間あたり3000ポイント。

兵庫県芦屋市で最大20％還元

芦屋市では、中規模・小規模加盟店の対象店舗で支払うと、最大20％のPayPayポイントが付与される。期間は2026年2月1日～28日。付与上限は1回あたり1000ポイント、期間あたり6000ポイント。

鹿児島県枕崎市で最大30％還元

枕崎市では、対象店舗で支払うと最大30％のPayPayポイントが付与される。期間は2026年2月1日～28日。付与上限は1回あたり6000ポイント、期間あたり1万2000ポイント。