　RB大宮アルディージャは12月24日、オーストラリア代表のトム・グローバーが完全移籍で加入すると発表した。

　名門トッテナムのアカデミーで育った28歳のGKは、これまで母国オーストラリアやスウェーデンのクラブでプレー。2023年から昨シーズンまではチャンピオンシップ(イングランド２部)のミドルスブラに在籍していた。

　ただ、昨季はリーグ戦での出番がなく、今夏に契約が満了。以降の約半年間は、無所属となっていた。
 
　今回の移籍にあたり、T・グローバーは大宮の公式サイトで以下のとおりコメントした。

「新シーズンからこのチームに加入できることを、楽しみにしています。最初にRB大宮アルディージャのプロジェクトに参加する話をもらったとき、迷いはありませんでした。クラブのいるべき場所であるJ１昇格という目標達成のため、日々全力を尽くします。NACK５スタジアム大宮でプレーできること、そしてすばらしいファン・サポーターの皆さんにお会いできることを楽しみにしています」

　また、ファンからは以下のような声があがった。

「トッテナムやミドルスブラに在籍経験あるのか！」
「欧州やアジアで経験があるし即戦力だね」
「なんか名前見たことあると思ったらミドルスブラから加入かよー！凄い」
「まじできた！」
「J２に居ていいレベルの選手じゃないだろ」
「経歴えぐい」
「なんかすごい選手来てる！」
「トッテナム...？」
「まじ反則」

　欧州での経験が豊富な守護神は、日本でどのような活躍を見せるのか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

