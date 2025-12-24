「トッテナム…？」「経歴えぐい」28歳のオーストラリア代表GKが大宮に完全移籍！「J２に居ていいレベルの選手じゃないだろ」「即戦力だね」などファン期待
RB大宮アルディージャは12月24日、オーストラリア代表のトム・グローバーが完全移籍で加入すると発表した。
名門トッテナムのアカデミーで育った28歳のGKは、これまで母国オーストラリアやスウェーデンのクラブでプレー。2023年から昨シーズンまではチャンピオンシップ(イングランド２部)のミドルスブラに在籍していた。
ただ、昨季はリーグ戦での出番がなく、今夏に契約が満了。以降の約半年間は、無所属となっていた。
今回の移籍にあたり、T・グローバーは大宮の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「新シーズンからこのチームに加入できることを、楽しみにしています。最初にRB大宮アルディージャのプロジェクトに参加する話をもらったとき、迷いはありませんでした。クラブのいるべき場所であるJ１昇格という目標達成のため、日々全力を尽くします。NACK５スタジアム大宮でプレーできること、そしてすばらしいファン・サポーターの皆さんにお会いできることを楽しみにしています」
また、ファンからは以下のような声があがった。
「トッテナムやミドルスブラに在籍経験あるのか！」
「欧州やアジアで経験があるし即戦力だね」
「なんか名前見たことあると思ったらミドルスブラから加入かよー！凄い」
「まじできた！」
「J２に居ていいレベルの選手じゃないだろ」
「経歴えぐい」
「なんかすごい選手来てる！」
「トッテナム...？」
「まじ反則」
欧州での経験が豊富な守護神は、日本でどのような活躍を見せるのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
