「ケインの後任に相応しい」ルーニーは確信！英代表の次期主将に指名した選手は？「過小評価されがち。かけがえのない存在だ」
ウェイン・ルーニー氏の中で、次期イングランド代表キャプテンは決まっているようだ。
イングランド代表で120試合53ゴールをマークし、自身も主将を務めたルーニー氏は、英公共放送『BBC』の『The Wayne Rooney Show』に出演した。その際に、現キャプテンであるハリー・ケイン（バイエルン）の後任として、デクラン・ライス（アーセナル）を猛プッシュ。12月20日のエバートン戦でのパフォーマンスに触れ、次のように語った。
「私にとって、彼はおそらくハリーがいつか引退するのを待っている人物だ。彼はピッチ全体を駆け回っていた。彼の判断力--いつパスを出すか、どこへパスを出すか、どちらの足でパスを出すか、パスの細部へのこだわり--それは見る者の目を楽しませるものだった。本当に素晴らしかった。
彼はセンターバックの間でパスを受け、第３のセンターバックとして機能し、次の瞬間にはボックス内に飛び込んでゴールを狙っていた。時に彼のプレーは過小評価されがちだ」
アーセナルのMFを大絶賛するレジェンドはそして、こう締め括った。
「彼の意欲と人格こそが、（ケインの）後継者として相応しい理由だ。彼を知る者、親しい者なら誰もが彼を愛している。イングランド代表にとって、かけがえのない存在だ」
ケインは現在32歳で、ライスは26歳。すでに確かなキャプテンシーを発揮している６歳下の後輩が、後任を担うこととなるのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
