藤井夏恋、“夫婦になって一年の節目”に明治神宮で挙式「素敵すぎるぅううう」「世にも美しい2人」
モデルの藤井夏恋さんは12月23日、自身のInstagramを更新。夫でロックバンド・I Don't Like Mondays.のボーカルであるYU（大川悠）さんとの結婚式を挙げたことを報告し、ウエディングフォトを公開しました。
【写真】藤井夏恋＆YU、あまりにも美しい挙式ショット
2024年12月にYUさんとの結婚を発表していた藤井さんは、この結婚式について「夫婦になって一年の節目に、明治神宮と明治記念館で、大切な人たちに見守られながら迎えた一日」だったと明かし、最後は「これからも、感謝を忘れずに、ふたりで丁寧に歩んでいきます」と締めくくりました。
この投稿には、「素敵すぎるぅううう」「美し過ぎます」「素敵すぎてため息」「夏恋ちゃんめちゃくちゃ綺麗です」「世にも美しい2人」「末永くお幸せに」と祝福の声が多数寄せられています。
(文:勝野 里砂)
1年越しの結婚式藤井さんは「2025年11月14日 結婚式を挙げました」とつづり、8枚の写真を掲載しました。和装姿の藤井さんとYUさん、そして厳かな明治神宮の様子などが写っています。
ハネムーンはイタリアに21日に投稿したInstagramで、新婚旅行で訪れたと思われるイタリア・ヴェネツィアでのプライベートショットを公開していた藤井さん。まるで映画のワンシーンのような、美しい写真ばかりです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
