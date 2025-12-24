カップルで行きたいと思う「青森県の道の駅」ランキング！ 2位「奥入瀬」を抑えた1位は？【2025年調査】
澄み渡る冷たい空気が心地よい季節。温かいご当地グルメや温泉を求めて、カップルでドライブへ行かれる人も多いのではないでしょうか。地域ごとの個性が光る「道の駅」は、今や単なる休憩スポットではなく、デートの目的地としても高い人気を集めています。
All About ニュース編集部では、2025年12月17〜18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「カップルで行きたい道の駅に関するアンケート」を実施しました。その中から、カップルで行きたいと思う「青森県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「期間限定しかも1日2組で『かまくらドームレストラン』というのができたらしいのでそこでおしゃれな食事をしたい」（30代女性／秋田県）、「自然景観が美しく、奥入瀬渓流や十和田湖へのアクセスもよくロマンチックな雰囲気が楽しめるから」（30代女性／東京都）、「奥入瀬渓流の玄関口にあり、 清流・苔・森の空気を感じながら散策できる、癒し系デートスポット。静かに過ごしたいカップルにぴったり」（20代男性／福井県）といった声が集まりました。
回答者からは「フォトスポットになっているから、2人で写真を撮ると楽しそうだから」（20代女性／福島県）、「アップルヒルという名前がまずかわいい。女子は必ずこれに反応すると思います。そしてリンゴ狩りが道の駅で楽しめるのもポイント。リンゴのなる木を実際に見ると、思わずかわいい！と言ってしまうと思います」（40代女性／千葉県）、「道の駅内に広がる観光りんご園では りんご狩りや季節イベントが楽しめます。秋のりんご収穫や春の花など、四季ごとの体験がデートにぴったりです」（50代男性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：奥入瀬（十和田市奥瀬）／43票2位にランクインしたのは、十和田市にある「奥入瀬（奥入瀬ろまんパーク）」です。十和田湖へと続く奥入瀬渓流の玄関口に位置し、広大な芝生広場やコニファーガーデンなど、自然豊かな景観が魅力のスポットです。館内には奥入瀬の源流水を使用した地ビールを製造するブルワリーがあり、食事と共に楽しむぜいたくなひとときを過ごせます。また、地元の特産品である「奥入瀬黒にんにく」やリンゴを使ったお土産も充実。四季折々の風景を楽しみながら、ゆったりとした時間が流れる大人なデートを演出してくれる道の駅です。
1位：なみおか アップルヒル（青森市）／50票1位に輝いたのは、青森市浪岡にある「なみおか アップルヒル」でした。国道7号沿いに位置し、広大な敷地内には観光りんご園も併設されている「リンゴの里」を象徴する道の駅です。秋のりんご狩り体験はもちろん、年間を通して販売されている手作りアップルパイや濃厚なジェラートは、これを目当てに訪れるカップルも多い絶品スイーツ。丘の上にある展望台からは浪岡の街並みや八甲田の山々を一望でき、開放感あふれるロケーションで2人の思い出作りが楽しめます。グルメ・景色・体験がバランスよくそろった、青森県を代表する人気スポットです。
