

「UCHIWA STAY OSAKA NAMBA」客室

大和ハウスグループのコスモスイニシアは、大阪市中央区に、グループ旅行や多世代ファミリー向けの新しいアパートメントホテル「UCHIWA STAY OSAKA NAMBA（ウチワステイ大阪難波）」を12月23日に開業した。同施設は、既存ビルをホテルとして再生し、約100m2の広々とした客室を提供。それぞれの客室は最大8名（客室によって、定員7名〜8名で設定している）まで宿泊可能で、キッチンや大型ダイニングスペースなど、快適な滞在をサポートする設備を完備している。



「UCHIWA STAY OSAKA NAMBA」の特長は、全室約100m2の広さで、グループや多世代ファミリー旅行者にも適した空間となっている。2ベッドルームタイプを中心に、1室あたり最大8名まで宿泊可能。キッチン・大型ダイニングなど、複数の居場所をつくる空間設計によって、長期滞在にも対応している。都市部の利便性の高い立地で、観光拠点としても便利だとか。無人チェックインシステムにって、自由な滞在スタイルを実現する。

［施設概要］

施設名：UCHIWA STAY OSAKA NAMBA（ウチワステイ大阪難波）

所在地：大阪府大阪市中央区日本橋2−11−13

交通：

Osaka Metro 御堂筋線「なんば駅」徒歩10分（4番出口）

Osaka Metro 千日前線「日本橋駅」徒歩5分（10番出口）

南海電鉄「なんば駅」徒歩7分（東出口）

施設：客室6室

開業：12月23日（火）

コスモスイニシア＝https://www.cigr.co.jp