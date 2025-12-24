Å·¹ÄÊÅ²¼¡¡¹â»ÔÁíÍý¤ä¹ñÌ³Âç¿Ã¤é¤ò¤Í¤®¤é¤¦¹±Îã¤ÎÃë¿©²ñ¤ò³«ºÅ¡¡½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤â½ÐÀÊ
Å·¹ÄÊÅ²¼¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ä¹ñÌ³Âç¿Ã¤ò¹Äµï¤Ë¾·¤¤¤ÆÃë¿©²ñ¤ò³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡¢¤¤ç¤¦Àµ¸á¤´¤í¡¢¹Äµï¡¦µÜÅÂ¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤ÎÃë¿©²ñ¤òºÅ¤µ¤ì¡¢¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¹â»ÔÁíÍý¤ä¹ñÌ³Âç¿Ã¡¢Æâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤é19¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¹â»ÔÁíÍý¤¬¡ÖËÜÆü¤Ï³ÕÎ½¤Ê¤é¤Ó¤ËÆâ³Õ´±Ë¼ÉûÄ¹´±¤ò¤ª¾·¤¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÆü¤Î¸÷±É¤Ç¹¬¤»¤Ê»þ´Ö¤òÎå¤ß¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÅ²¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤¬Æü¡¹¹ñÌ³¤Ë¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀ¿¤Ë¤´¶ìÏ«¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¯¤ì¤°¤ì¤âÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È½ÐÀÊ¼Ô¤¿¤Á¤òÏ«¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃë¿©²ñ¤Ë¤Ï½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤âÆ±ÀÊ¤·¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¡¢ÏÂ¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÇÃë¿©¤ò¤È¤â¤Ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£