¥¬¥½¥ê¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê 4Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê°ÂÃÍ¿å½à
¡¡Á´¹ñ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬7½µÏ¢Â³¤ÇÃÍ²¼¤¬¤ê¤·¡¢4Ç¯4¥«·î¤Ö¤ê¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¬¥½¥ê¥ó¥¹¥¿¥ó¥É¤ÎÍÍ»Ò
¡¡»ñ¸»¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Ä£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢º£·î22Æü»þÅÀ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¤¢¤¿¤êÁ°¤Î½µ¤è¤ê1.7±ß°Â¤¤158.0±ß¤Ç¤·¤¿¡£7½µÏ¢Â³¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ç¡¢2021Ç¯8·î°ÊÍè¤Î°ÂÃÍ¿å½à¤Ç¤¹¡£
¡¡»ÃÄêÀÇÎ¨¤ÎÇÑ»ß¤Ë¸þ¤±¤¿Êä½õ¶â¤È¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤ÎÃÍ²¼¤¬¤ê¤¬Å¹Æ¬²Á³Ê¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î7Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤ë¼¡¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤Î²¼Íî¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤Æ¤µ¤é¤ËÃÍ²¼¤¬¤ê¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë