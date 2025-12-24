ÄÌµ¤À¤âÎÉ¤¯°¦¸¤¤â¤´¤¤²¤ó¡£¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÇÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¤¬È¯Çä
¥¢¥í¥ó²½À®¤Ï12·î15Æü¡¢¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥Ènicollka(¥Ë¥³¥ë¥«)¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥Ènicollka(¥Ë¥³¥ë¥«)¡×¡¡¥µ¥Ë¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ï¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÞ¤ê¤¿¤¿¤á¤ë¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥È¡£¼«Î©¤¹¤ë¤¿¤á¼Ö¤Ø¤ÎÀÑºÜ¤ä¸¼´Ø¤Ç¤ÎÊÝ´É¤â¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£
ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»þ
ÄÌµ¤À¤ËÍ¥¤ì¤¿Á°¸å¥á¥Ã¥·¥åÁë¤ä¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Î»ë³¦¤ò¼×¤ëÌÜ±£¤·¥«¡¼¥Æ¥ó¤ò¥³¥Ã¥È¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¡£Á´4ÎØ¤Ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤òÅëºÜ¤·¡¢Áö¹Ô»þ¤Î¾×·â¤òÏÂ¤é¤²¤ë¡£¥¿¥¤¥ä¤ä¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤Î¾ÃÌ×ÉôÉÊ¤ÏÍÆ°×¤Ë¸ò´¹¤¬²ÄÇ½¡£ËÚ¤Ï180ÅÙ³«ÊÄ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¡¢ÍøÊØÀ¤È°¦¸¤¤Î²á¤´¤·¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿Àß·×¤È¤·¤¿¡£
180ÅÙ³«ÊÄ²ÄÇ½¤ÊËÚ
¥«¥é¡¼¤Ï¥µ¥Ë¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸¤È¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü8,000±ß(ÀÇÊÌ)¡£
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥Ènicollka(¥Ë¥³¥ë¥«)¡×¡¡¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥Ènicollka(¥Ë¥³¥ë¥«)¡×¡¡¥µ¥Ë¡¼¥ª¥ì¥ó¥¸
¡Ö¥Ú¥Ã¥È¥«¡¼¥Ènicollka(¥Ë¥³¥ë¥«)¡×¡¡¥Á¥ã¥³¡¼¥ë¥°¥ì¡¼