一人ひとりの歩行速度に合わせて算出！「乗換案内」に歩行速度パーソナライズ機能を追加
ジョルダンは12月17日、「乗換案内」アプリに「歩行速度パーソナライズ機能」を追加した。
歩行速度パーソナライズ機能
同機能は、東京都のスマートサービス展開支援事業の一環として開発した。主要経路検索サービスにおいて、ユーザーの実測速度を徒歩と乗り継ぎの両時間に反映する唯一の恒久的なサービスとなる。
これまで、経路検索の徒歩時間は「速い・標準・遅い」の3段階の設定のみであったが、新機能ではGPSを利用して実際の歩行速度を自動計測する。身体情報と組み合わせることで、一人ひとりに最適化された精緻な移動時間を算出でき、無理のない経路案内が可能となった。身長や体重に基づいた歩数と消費カロリーも表示され、日々の移動を健康管理に活用できる。
歩行速度パーソナライズ機能 詳細
機能を利用するには、「乗換案内」アプリ内で表示される機能説明ページからアプリへログインし、必要項目を入力。その後、1分間歩行計測を行う。計測完了後、アプリ側で身体情報・計測情報が登録され、経路検索結果に自動反映される。
