¾®ÅÄ¸¶¤Î±Ø¼Ë¥«¥Õ¥§¤Ç¡¢¼Ñ¹þ¤ß¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤äµ¨Àá¤Î¹ÈÃã¤Ê¤ÉÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼
Áê½£Â¼¤Î±Ø¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖÂçÍº»³Àþ±Ø¼Ë¥«¥Õ¥§1¤Î1¡×¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Õ¥§¥¢¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¼Ñ¹þ¤ß¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥»¥Ã¥È
Æ±¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¤ò¤«¤±¤¿¡Ö¼Ñ¹þ¤ß¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥»¥Ã¥È¡×(1,980±ß)¤ä¡¢¤¤¤Á¤´¥¢¥¤¥¹¤È¥Ù¥ê¡¼¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¤¿¡Ö¥¹¥Î¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È¡×(1,760±ß)¡¢µ¨Àá¤Î¹ÈÃã¡Ö¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ö¥ì¥ó¥É¡×¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¹¥Î¡¼¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥È¡¼¥¹¥È
12·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¥ª¥à¥Ð¡¼¥°ÌµÎÁ·ô¤ä¤ª²Û»Ò¥×¥Á¥®¥Õ¥È¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë"¶õ¥¯¥¸¤Ê¤·"¤Î¡Ö¥¬¥é¥¬¥éÂçÃêÁª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¤È¤í¤±¤ë¥Á¡¼¥º¼Ñ¹þ¤ß¥È¥Þ¥È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥»¥Ã¥È
