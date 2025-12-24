¡Ú¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤Ê¡ÂÞ¡Û3000±ß¤Ç6000±ßÁêÅö¡¢¥¯¡¼¥Ý¥ó4000±ßÊ¬ÉÕ¤¡Ú12/27È¯Çä¡Û
¾ÆÆùºä°æ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤¡×¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤¡×¡ÖÆù¾¢ºä°æ¡×¤Ï¡¢12·î27Æü¤«¤é¡¢³ÆÅ¹ÊÞ20ÂÞ¸ÂÄê¤Ç¡Ø¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ù(ÀÇ¹þ3,000±ß)¤òÅ¹Æ¬ÈÎÇä¤¹¤ë¡£
Ê¡ÂÞ¤Ë¤Ï¡¢4,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ä¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢Áí³Û6,000±ßÁêÅö¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡ÂÞ¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¡Ò¡Ø¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ù¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡Ó
¡Ò1¡Ó4,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô(500±ßÊ¬¡ß8Ëç)
¡Ò2¡ÓÁª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¡Ò3¡Ó¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¡Ò4¡ÓÆÃÀ½ ¤¢¤¸±ö¥³¥·¥ç¥¦
¡Ò5¡ÓÆÃÀ½ ½ÏÀ®¤Ä¤±¤À¤ì
¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô¤Ï2,000±ßÊ¬¤º¤Ä¡¢2¤Ä¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1²ó¤Î²ñ·×¤Ë¤Ä¤¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß¤´¤È¤Ë¥¯¡¼¥Ý¥ó1Ëç¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
4,000±ßÊ¬¤Î¥¯¡¼¥Ý¥ó·ô(500±ßÊ¬¡ß8Ëç)
¢£ 2,000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó
»ÈÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Á3·î31Æü
¢£ 2,000±ßÊ¬¥¯¡¼¥Ý¥ó
»ÈÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Á6·î30Æü
¡ÖÁª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¡×¤Ï¡¢ÀÖŽ¥¹õ¤Î2¿§Å¸³«¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×Áª¤Ù¤ë¥ß¥Ë¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°
¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¡ÖÆù¾¢ºä°æ¡×¤Î¥í¥´¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¡Ö¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤¡×¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¡Ö¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×¥Þ¥°¥«¥Ã¥×
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÃÀ½ ¤¢¤¸±ö¥³¥·¥ç¥¦¡×¤ÏÆù¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÌ£¤ï¤¤¡¢¡ÖÆÃÀ½ ½ÏÀ®¤Ä¤±¤À¤ì¡×¤ÏÆù¤È¤ÎÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÆÃÄ§¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×ÆÃÀ½ ¤¢¤¸±ö¥³¥·¥ç¥¦
¡Ö¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡×ÆÃÀ½ ½ÏÀ®¤Ä¤±¤À¤ìÊ¡ÂÞÈÎÇäÅ¹ÊÞ°ìÍ÷
¡Ø¤µ¤«¤¤¤ÎÊ¡ÂÞ2026¡Ù¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¢¨Å¹ÊÞÌ¾¤ËµºÜ¤Î¡ÚÃº²Ð¡Û¤Ï¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤¡×¤ò»Ø¤¹¡£
¢¡¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤¡¦Ãº²Ð¾ÆÆù²°¤µ¤«¤¤
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û¾åÅÄÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©¾åÅÄ»ÔÃæ±û4-3569-2¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û¾¾ËÜÂ¼°æÅ¹¡ÊÄ¹Ìî¸©¾¾ËÜ»ÔÂ¼°æÄ®Æî1-7-3¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û¼éÃ«Å¹¡Ê°ñ¾ë¸©¼éÃ«»ÔÈþ±à1-2-8¡Ë
¡¦¿·½É²ÎÉñ´ìÄ®Å¹¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶è²ÎÉñ´ìÄ®1-17-12 Âè1ÀõÀî¥Ó¥ë4F¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û±©Â¼Å¹¡ÊÅìµþÅÔ±©Â¼»ÔÎÐ¥öµÖ1-5-13¡Ë
¡¦¹ô¾Â³¤´ßÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»Ô¹ô¾Â³¤´ß1-16-3¡Ë
¡¦µ×Î¤ÉÍÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ôµ×Î¤ÉÍ7-1-14 2F¡Ë
¡¦¾ÅÆî¥é¥¤¥Õ¥¿¥¦¥óÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÀÐÀî2-4-11¡Ë
¡¦¶¶ËÜÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶è¶¶ËÜ5-14-5¡Ë
¡¦¿ÁÌîÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¿ÁÌî»ÔÉÙ»Î¸«Ä®2-21¡Ë
¡¦À®ÅÄÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¥¦¥¤¥ó¥°ÅÚ²°89¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û³ÆÌ³¸¶Å¹¡Ê´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»ÔÁÉ¸¶Åì±ÉÄ®2-130¡Ë
¡¦¾ÆÄÅ»°¥öÌ¾Å¹¡ÊÀÅ²¬¸©¾ÆÄÅ»Ô»°¥öÌ¾1111-1¡Ë
¡¦³ÝÀîÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©³ÝÀî»ÔÂçÃÓ635-3¡Ë
¡¦È¡ÆîÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©ÅÄÊý·´È¡ÆîÄ®´ÖµÜ574-1¡Ë
¡¦¿þÌîÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©¿þÌî»ÔÊ¿¾¾662-5¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡ÛÉÙ»ÎËÜ»Ô¾ìÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»ÔËÜ»Ô¾ì36-1¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û»ÍÆü»ÔÀ¾Å¹¡Ê»°½Å¸©»°½Å·´¸ÖÌîÄ®¿À¿¹876¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡Û»ÍÆü»Ô¤È¤¤ïÅ¹¡Ê»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤È¤¤ï1-1261-5¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡ÛÂçÄÅ·øÅÄÅ¹¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ôº£·øÅÄ2-11-1¡Ë
¡¦Éú¸«²£ÂçÏ©Å¹¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è²£ÂçÏ©¼ÇÀ¸33-1¡Ë
¡¦µþÅÔ°ì¾è»ûÅ¹¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è°ì¾è»ûÃæ¥ÎÅÄÄ®69¡Ë
¡¦¡ÚÃº²Ð¡ÛµþÅÔÍìÀ¾Å¹¡ÊµþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÀ¾µþ¶èÂç»ÞÃæ»³Ä®7-45¡Ë
¡¦»ÍÛêÆíÅ¹¡ÊÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»Ôº½1-16-11¡Ë
¢¡Æù¾¢ºä°æ
¡¦¤µ¤¤¤¿¤ÞÃæ±ûÅ¹¡Êºë¶Ì¸©¤µ¤¤¤¿¤Þ»ÔÃæ±û¶èÎëÃ«7-8-8¡Ë
¡¦Æþ´ÖÅ¹¡Êºë¶Ì¸©Æþ´Ö»ÔÌîÅÄ²¼¶¿636-1¡Ë
¡¦»Ô¸¶¸Þ½êÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»ÔÅì¸Þ½ê7-13¡Ë
¡¦¤ª¤æ¤ßÌîÅ¹¡ÊÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÎÐ¶è¤ª¤æ¤ßÌîÆî6-8-2¡Ë
¡¦È¬²¦»Ò¤á¤¸¤íÂæÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»Ô»³ÅÄÄ®1689-5¡Ë
¡¦È¬²¦»ÒËÙÇ·ÆâÅ¹¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔËÙÇ·Æâ3-30-10¡Ë
¡¦¶âÂôÈ¬·ÊÅ¹¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÅ¥µµ1-25-4C¡Ë
¡¦¿·³ãÄ¹²¬º£Ä«ÇòÅ¹¡Ê¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ôº£Ä«Çò2-5-15¡Ë
¡¦¿·³ã±í»°¾òÅ¹¡Ê¿·³ã¸©±í»Ô°æÅÚ´¬3-207¡Ë
¡¦ÀÖÆ»Å¹¡Ê¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÅì¶è²´Ã°»³6-570-1¡Ë
¡¦ÃæÀî¸¶Å¹¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»ÔÃæÀî¸¶389-1¡Ë
¡¦ÀÖÁÄÉãÅ¹¡ÊÉÙ»³¸©¹â²¬»ÔÀÖÁÄÉã757¡Ë
¡¦ÀÐÀîÇò»³¾¾Ç¤Å¹¡ÊÀÐÀî¸©Çò»³»ÔÅÄÃæÄ®207-2¡Ë
¡¦Ê¡°æÆó¤ÎµÜÅ¹¡ÊÊ¡°æ¸©Ê¡°æ»ÔÆó¤ÎµÜ3-403¡Ë
¡¦´ôÉìÀµÌÚÅ¹¡Ê´ôÉì¸©´ôÉì»ÔÀµÌÚËÌÄ®13-1¡Ë
¡¦±¾ÂÅ¹¡Ê´ôÉì¸©³ÆÌ³¸¶»Ô±¾ÂÀ¾Ä®3-73-1¡Ë
¡¦ÉÙ»ÎµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Å¹¡ÊÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»ÔÉÙ»Î¸«¥öµÖ437-3¡Ë
¡¦»°ÅçÆîÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©»°Åç»ÔÆîÄ®15-15¡Ë
¡¦ÀÅ²¬Æ£»ÞÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©Æ£»Þ»ÔÃÛÃÏ1-6-28¡Ë
¡¦ÀÅ²¬ÂÞ°æÅ¹¡ÊÀÅ²¬¸©ÂÞ°æ»ÔÀî°æ1187-1¡Ë
¡¦À¶¿å¥¤¥ó¥¿¡¼Å¹¡ÊÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»ÔÀ¶¿å¶èÀ¾µ×ÊÝ45-1¡Ë
¡¦¹ÁÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¹Á¶èËÜµÜÄ®8-46¡Ë
¡¦°¦ÃÎ½ÕÆü°æÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©½ÕÆü°æ»ÔÀõ»³Ä®3-15-4¡Ë
¡¦Ì¾¸Å²°´äÄÍÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è´äÄÍËÜÄÌ4-3¡Ë
¡¦°ìµÜÈøÀ¾Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô¾®¿®ÃæÅç»ú¿Î°æÀ¾30-2¡Ë
¡¦²¬ºêÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©²¬ºê»ÔÅÚ°æÄ®ÃÓÅÄ¹Ã33-5¡Ë
¡¦°ìµÜ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÎÐ4-3-12¡Ë
¡¦°¦ÃÎÄ¹µ×¼êÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ä¹µ×¼ê»Ô·§ÅÄ127¡Ë
¡¦ÃÎÎ©Å¹¡Ê°¦ÃÎ¸©ÃÎÎ©»Ô°©ºÊÄ®À¾±É8-3¡Ë
¡¦À¾ÈøÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©À¾Èø»Ô²¼Ä®¿ÀÌÀ²¼50-1¡Ë
¡¦ÛµÃæÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¾¼ÏÂ¶èÈ»¿ÍÄ®5-5¡Ë
¡¦ÄÅÅçÅ¹¡Ê°¦ÃÎ¸©ÄÅÅç»ÔÉÈ´ÖÄ®µÜ½Å450-1¡Ë
¡¦»°½ÅÎë¼¯Å¹¡Ê»°½Å¸©Îë¼¯»ÔÈÓÌî»û²ÈÄ®315-1¡Ë
¡¦»°½Å·¬Ì¾Å¹¡Ê»°½Å¸©·¬Ì¾»ÔÂçÃç¿·ÅÄ542¡Ë
¡¦ºæÉÍ»ûÅ¹¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÀ¾¶èÉÍ»ûÁ¥ÈøÄ®À¾3-56¡Ë
¡¦ËçÊýÅ¹¡ÊÂçºåÉÜËçÊý»ÔÄ¹ÈøÃ«Ä®2-12-4¡Ë
¡¦ÃÓÅÄÅ¹¡ÊÂçºåÉÜÃÓÅÄ»Ô¿ÀÅÄ1-31-22¡Ë
¡¦¹ÅçÊ¡»³²Ìî¾åÅ¹¡Ê¹Åç¸©Ê¡»³»Ô²Ìî¾åÄ®5-30-30¡Ë
¡¦»³¸ý¼þÆîÅ¹¡Ê»³¸ý¸©¼þÆî»ÔÂçÆâÄ®3-15¡Ë
¡¦¹âÃÎÌî»ÔÅ¹¡Ê¹âÃÎ¸©¹áÆî»ÔÌî»ÔÄ®ÅìÌî1630¡Ë