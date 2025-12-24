農林水産省、クリスマスにぴったりなシャケ料理を紹介 『ルパパト』ファン、サモーン・シャケキスタンチンがチラつく
農林水産省が24日、Xを更新。クリスマスにぴったりなメニューを紹介した。
「クリスマスのごちそうといえば…王道のマグロ？はたまた、新進気鋭のブリ？」と前置きすると、悪そうな顔文字で「シャケも食え！」とクリスマス海鮮丼のレシピを紹介。「優柔不断なあなたには全部食べてもらいたい クリスマスカラーの海鮮丼で聖夜を祝いましょう」と伝えていた。
この投稿の裏には“あの存在”がチラつく人が。スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（2018年）第45話「クリスマスを楽しみに」に登場する鮭の怪人「サモーン・シャケキスタンチン」。街中のチキンを鮭の切り身に変えてしまう“極悪非道”の行いで話題となったキャラクターで、例年、クリスマスの時期と魚の日（3月7日）に農林水産省のXを“乗っ取る”ことでおなじみとなっている。
先週はシャケチャーハンを紹介したばかり。ファンは「おのれギャングラー！よりにもよって6年連続で農林水産省を乗っ取るとは！」と反応していた。
