『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』に主演した（左から）横山涼、元木聖也 （C）ORICON NewS inc.

　農林水産省が24日、Xを更新。クリスマスにぴったりなメニューを紹介した。

【写真あり】農林水産省が紹介するクリスマスにぴったりなシャケ料理　シャケチャーハンも

　「クリスマスのごちそうといえば…王道のマグロ？はたまた、新進気鋭のブリ？」と前置きすると、悪そうな顔文字で「シャケも食え！」とクリスマス海鮮丼のレシピを紹介。「優柔不断なあなたには全部食べてもらいたい クリスマスカラーの海鮮丼で聖夜を祝いましょう」と伝えていた。

　この投稿の裏には“あの存在”がチラつく人が。スーパー戦隊シリーズ『快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー』（2018年）第45話「クリスマスを楽しみに」に登場する鮭の怪人「サモーン・シャケキスタンチン」。街中のチキンを鮭の切り身に変えてしまう“極悪非道”の行いで話題となったキャラクターで、例年、クリスマスの時期と魚の日（3月7日）に農林水産省のXを“乗っ取る”ことでおなじみとなっている。

　先週はシャケチャーハンを紹介したばかり。ファンは「おのれギャングラー！よりにもよって6年連続で農林水産省を乗っ取るとは！」と反応していた。