¿åÌî¿¿µª¡¢Â©»Ò¤¬¡ÖÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¡×¡¡¤½¤Î±ï¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷·Ð¸³¼Ô¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¡É¤ªÊõ¡É¢ª¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÌî¿¿µª¡Ê55¡Ë¤¬¡¢23ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ø³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å8¡§54¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Â©»Ò¤Î³èÌö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÈþ¤·¤¯ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¿åÌî¿¿µª¡õ20ºÐÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¡¢¿åÌî¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡È¤ªÊõ¡É¤Ï°Ï¸ë¤Î´ý»Î¡¦¸âÀ¶¸»¡Ê1914¡Á2014¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ëÈ×¤È¸ëÀÐ¡£¤½¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É×Â¦¤Î¿ÆÀÌ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂ©»Ò¤¬»Ò¶¡°Ï¸ë³¦¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ëÈ×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ä¿û°æÍ§¹á¤¬¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï20Ëü±ß¤È¤·¤¿¤¬¡¢´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¤Ê¤ó¤È170Ëü±ß¡£·ë²Ì¤Ë¿åÌî¤â¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖµÈÅÄ¸ëÈ×Å¹¡×È×»Õ¤ÎµÈÅÄÆÒµÁ¤Ï¡Ö¸ëÈ×¡¢¸ëÀÐ¤É¤Á¤é¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÌÚ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âµéÉÊ¤ÇÆüËÜ»º¤ÎÜÒ¡£¸ëÀÐ¤ÏÇò¤¬Æü¸þÈº¡¢ÆáÃÒ¤Î¹õÀÐ¡£¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤Ï»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÐÊ¤Þ¤¤¤«¤éÈþ¤·¤¯ÀäÂÐ¤Ë¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÂ©»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¿åÌî¿¿µª¡õ20ºÐÂ©»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡º£²ó¡¢¿åÌî¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¡È¤ªÊõ¡É¤Ï°Ï¸ë¤Î´ý»Î¡¦¸âÀ¶¸»¡Ê1914¡Á2014¡Ë¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¸ëÈ×¤È¸ëÀÐ¡£¤½¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢É×Â¦¤Î¿ÆÀÌ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤ò¤µ¤ì¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¦¥Á¤ÎÂ©»Ò¤¬»Ò¶¡°Ï¸ë³¦¤Ç¤ÏÁ´¹ñÂç²ñ¤Î¾ïÏ¢¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¸ëÈ×¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤À¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢MC¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤ä¿û°æÍ§¹á¤¬¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï20Ëü±ß¤È¤·¤¿¤¬¡¢´ÕÄê·ë²Ì¤Ï¤Ê¤ó¤È170Ëü±ß¡£·ë²Ì¤Ë¿åÌî¤â¶Ã¤¤¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£¡ÖµÈÅÄ¸ëÈ×Å¹¡×È×»Õ¤ÎµÈÅÄÆÒµÁ¤Ï¡Ö¸ëÈ×¡¢¸ëÀÐ¤É¤Á¤é¤âËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£ÌÚ¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹âµéÉÊ¤ÇÆüËÜ»º¤ÎÜÒ¡£¸ëÀÐ¤ÏÇò¤¬Æü¸þÈº¡¢ÆáÃÒ¤Î¹õÀÐ¡£¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤ê¤Ï»È¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëá¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ªTVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£