ÄØµ´ÅÛ¡¢Á°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¯¤¯¤ë¡ÈÉÔÄ´¤Î¾É¾õ¡É¤ò¹ðÇò¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÄØµ´ÅÛ¡Ê52¡Ë¤¬23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê²ÐÍË¸á¸å11»þ59Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¹Ç¯´ü¤Ë¤è¤ëÉÔÄ´¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¹¹Ç¯´ü¡×¡£¼ç¤Ê¾É¾õ¤È¤·¤Æ¤Î¤Ü¤»¡¢¤Û¤Æ¤ê¡¢Æ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¡¢Æ¬ÄË¡¢ÉÔÌ²¡¢¸ª¤³¤ê¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
¸÷±ºÌ÷»Ò¤Ï¡Ö°ìÈÖÆÃÄ§Åª¤Ê¤Î¤ÏÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤·¤Æ¤Æ¤â¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ëÅÓÃæ¤Ë¤â¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¹¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶¦±é¤·¤¿ÄØµ´ÅÛ¤â¡Ö»ä¤âÆ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤ËÁ°¿¨¤ì¤â¤Ê¤¤¤·¡£ºÂ¤Ã¤Æ¿Í¤È¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Æ¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤«¤é¤³¤Ã¤Á¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤éÌÜ¤ÎÁ°¤Î¿Í¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡Ø¼Â¤Ïº£¡¢Æ°Ø©¡Ê¤É¤¦¤¡Ë¤Ç¤·¤¿¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
µ´ÅÛ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤È¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¤ÇÇ®¤¤±é½Ð¤Î»þ¤â¥É¥¥É¥¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¤¹¤ë¤È¡¢¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿¼ïÎà°ã¤¦¤À¤í¡©¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£