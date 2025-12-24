森⾹澄さんが登壇！「JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse」点灯式

KITTE⼤阪 サンクンガーデンにて「JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse」 が開催！2025年12⽉21⽇（⽇）～12⽉25⽇（⽊）の期間、「幼い頃に物語の中で見た馬のいる風景」をテーマに、JRAがKITTE大阪のサンクンガーデンを華やかに彩ります。ファンタジーのような世界が舞い降りた会場にて、イルミネーション点灯式が行われました。

点灯式には森 香澄さんがゲストで登壇

初日の点灯式には、⼥優・タレントの森⾹澄さんがゲストで登壇し、クリスマスや冬の楽しみ方、JRAの魅力などについてトークセッショが開催されました。

雪の妖精のような可憐なドレス

たくさんのお客様に囲まれた舞台へ登場した、森⾹澄さん。真っ白なドレスに身を包み、上半身の透け感のある上品なレースには、細かいパールが散りばめられており、動くたびに揺れるお花が会場を埋め尽くすお花とリンクし、まるでお花畑に舞い降りた、雪の妖精のよう。

冬の女子トークで盛り上がるトークセッション

トークセッションでは、今年のクリスマスの過ごし方や、今年を振り返ってどんな一年でしたか？などの質問が飛び交い、「今年のクリスマスは、イヴもクリスマス当日もお仕事です！一人で居るより、 現場でみんなと過ごしながら、ケーキを食べたりするのを楽しみにしている」とコメント。

競馬番組でMCを担当されていたご経験もある森香澄さん。2025年を振りかえると、競馬に例えるならば「アイビスサマーダッシュのように一直線くらい、一瞬で駆け抜けた一年となり、充実していた一年になりました。」と、競馬番組MC経験者ならではの軽快なトークで会場を盛り上げました。

クリスマスツリー点灯式

クリスマスツリー点灯には、JRA特製の点灯ボタンが用意され、会場が一堂となりカウントダウンを開始。ゼロという掛け声と共に、クリスマスツリーやたくさんの装飾にイルミネーションが一気に灯されました。

キラキラと輝くクリスマスツリーと、オーロラに輝くホログラムの馬、たくさんのイルミネーションで溢れる会場からは、大きな拍手が湧き上がり温かな空気に包まれました。

とっておきの冬の過ごし方や楽しみにしている冬のグルメはなんですか？

冬の季節は、お鍋をよくします。お鍋もよくするのですが、チョコレートが大好きなので、色々な種類のチョコレートが出てくるのが楽しみにしています。ゲッターズさんとお会いする機会があり、チョコレートは運気が上がるというお話を聞いたので、チョコレートをずっと食べ続けていきたいなと思っています

来年は午年です。来年チャレンジしてみたいことや、行ってみたい場所などはありますか？

結婚ラッシュでほとんどのお友達が結婚される中、お友達がハネムーンで訪れていた、スイスに行ってみたいです。スイスのアルプスの少女ハイジに出てくるような自然豊かな場所に行ってデジタルデトックスをしたいなって思っています。

JRAさんへもお話を伺ってきました！近年競馬場へ足を運ばれる女性も増加中、初心者の女性でも競馬場は楽しめますか？

来場者の4人に1人の割合で女性の来場が増加しています。今年リニューアルした阪神競馬場は、女性でも楽しめる施設に生まれかわり、パウダールームやラグジュアリートイレ、スイーツなどを食べながら快適に競馬を楽しめる、ウマジョスポットなど女性が気軽に楽しめるスポットをたくさん用意しています。

会場全体がフォトスポット

KITTE⼤阪 サンクンガーデンは、ホリデーシーズン一色。メインモニュメントのオーロラに輝くホログラムの馬は、フォトスポットとして期間中毎日お客様をお出迎えします。

ファンタジーのような世界が広がり、「アマリリス」「モミの⽊」「サツマ杉」などの生花、高さ約2mほどのビッグフラワーなど⼤小数十輪の花が会場全体を彩ります。

JRA ILLUMINATION by Hanshin Racecourse

KITTE大阪

大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号

サンクンガーデン

2025年12月21日～12月25日

※森香澄さんの登壇は、12月21日の点灯式のみ