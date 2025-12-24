女優の真木よう子（43）が24日、自身のYouTubeチャンネルで第2子出産を発表。「母子ともに健康」と明かした。

この日「【出産報告】母子共に健康です。」とのタイトルで動画を更新。「ついに生まれました」と出産を報告し「母子ともに健康で産まれたので、何かと心配おかけしましたが大丈夫だったのでとても安心しています」と笑顔で語った。

現在43歳の自身。「新生児育児も体力勝負だからね」と意気込み。妊娠中は、妊娠糖尿病患っていたため「外食に行きたい。焼き肉を食べに行きたい」と控えていた外食をしたいと語った。

また入院中の印象的なエピソードも披露。医者から「自分が診ている（妊婦の）最高年齢が55歳。あと何十年いけるから3人目いけますよ」と言われたことを回想し「無理無理！って思ったけど凄いなと思って」と回顧。「その年代で頑張っている人達が結構いらっしゃるみたい。産もうとは思わなかったけど希望になったよね」と明かした。

19日には自身のインスタグラムで「腱鞘炎になるくらい抱っこできるのも、朝早く起きてお弁当を作るのも、夜泣きで寝不足になるのも、逆上がりができて一緒に喜ぶのも、自転車や車のチャイルドシート、ママと呼んで握ってくれる手、小さな靴や服、ぷにぷにの頬、それらは本当にあっという間に過ぎていく」と思いをつづっていた。

真木は、7月26日に第2子を妊娠を自身のYouTubeチャンネルで報告。「高齢出産になるので、第1子の時よりも精神衛生的にも気を使って生活しています。どうか出産するまで温かい目で見てくださるとうれしいです」と呼びかけた。父親となるのはパートナー関係にある16歳年下の俳優の葛飾心。

08年に元俳優の片山怜雄さんと結婚し、09年に第1子となる女児を出産。15年に離婚し、23年8月に事実婚のパートナーがいることを明かしていた。