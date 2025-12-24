¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¼±¼Ô¡¢º¾µ½ÅÅÏÃ·âÂà¡¡°ìÉô»Ï½ª¤òÊó¹ð¡¡Áê¼ê¤¬ÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÌÀ¤«¤¹
¸µNHKµ¼Ô¤Ç¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È³ùÅÄÌ÷»á¤¬24Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°10»þ25Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£º¾µ½¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¤·¤Æ»ØÄê¤µ¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ë¤«¤±¤¿¤¬¡¢Áê¼ê¤Î±þÂÐ¤¬¤ª¤«¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æº¾µ½¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤¤¤À¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
³ùÅÄ»á¤Ïº£Ç¯8·î¤Ë¡ÖÅÅÏÃÎÁ¶â¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡×¤È¤¤¤¦¥á¡¼¥ë¤ò¼õ¿®¡£¥á¡¼¥ë¤ËµºÜ¤µ¤ì¤¿ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ²ñ¼Ò¤òÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¡Ö·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÎÁ¶â¤ÎÀÁµá³Û¤¬¿ô½½Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º¾µ½¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£³ùÅÄ»á¤¬¡ÖºÇ´ó¤ê¤Î·Ù»¡¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÖ¤¹¤ÈÅÅÏÃ¤ÎÃË¤Ï¡ÖÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¤ÎÁë¸ý¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤½¤³¤ËÅÅÏÃ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¡¢³ùÅÄ»á¤ÏÆâ¿´¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢»Ø¼¨¤µ¤ì¤¿ÈÖ¹æ¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡ÖÂçºåÉÜ·ÙÁÜºº2²Ý¤Ç¤¹¡×¤È½Ð¤¿¤Î¤Ç¡¢³ùÅÄ»á¤Ï¡ÖÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢²áµî¤Î¼èºà·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¤Æ¡Ö2²Ý¤Î²¿ÈÉ¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÂçºåÉÜ·Ù2²Ý¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿ÃË¤Ï¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤Ë³ùÅÄ»á¤Ï¡ÖÉÜ·Ù¤Ê¤Î¤ËÅìµþÊÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¿¤¿¤ß¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¤È¤¤Ë³ùÅÄ»á¤Ï¡¢ÅÅÏÃ¸ý¤ÎÃË¤¬ÊÌ¤Î¿ÍÊª¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò»¡ÃÎ¡£¤¹¤ë¤ÈÅÅÏÃ¤ÏÆÍÁ³ÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£°ÊÍè¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
MC·Ã½Ó¾´¤¬¡Ö¥À¥Þ¤¹Â¦¤â¼ºÇÔ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¤¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÅÅÏÃ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³ùÅÄ»á¤Ï¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¤¬¡Ø06¡Ù¤«¤é¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤ÇÂçºå¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë³ùÅÄ»á¤Ï¡Ö¡Ø2²Ý¡Ù¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢·Ù»ëÄ£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢2²Ý¤Î²¼¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«ÈÉ¤È¤¤¤¦·¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿¤é¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¸þ¤³¤¦¤¬¥¬¥Á¥ã¡¢¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤½¤Î¤È¤¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë³ùÅÄ»á¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ËËÍ¡¢NTT¤ÈÌ¾¾è¤ëÃË¤Ë¤â¤¦1ÅÙÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ø·Ù»¡¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤±¤É¡¢¸þ¤³¤¦¤«¤éÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤â¤·¤É¤í¤â¤É¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¬¥Á¥ã¥ó¤ÈÀÚ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ³ùÅÄ»á¤Ï¡Ö»ä¤Ï·Ù»¡¤Î¼èºà¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¤Èµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢´ðËÜÅª¤Ë·Ù»¡¡¢¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¹ñÌ±¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ê¤«¤Ê¤«ÉáÄÌ¤Î¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½Ò²û¤·¤¿¡£·Ã¤¬¡Ö³ùÅÄ¤µ¤ó¡¢¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È³ùÅÄ»á¤Ï¡ÖÂçºåÉÜ·Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·èÄêÅª¤ËÂçºåÊÛ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡¢¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£