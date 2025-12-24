今年一番「泣きそうになった瞬間」 荒木優奈が「TOTOジャパンクラシック」でのプレーオフ敗退を振り返る「パットを外した瞬間…」
日本女子プロゴルフ協会が公式インスタグラムを更新。選手たちに「2025年を振り返る10の質問」をするシリーズ。今回はルーキーイヤーながら「ゴルフ5レディス」で初優勝を飾ると、メルセデス・ランキングも7位でフィニッシュした荒木優奈が登場した。
【動画】大雨の中での練習ラウンド、その原因となった衝撃のエピソード
最初の質問「今年一番嬉しかった瞬間は？」には、「ゴルフ5レディス」での優勝と即答。次の「泣きそうになった瞬間」には、日本で開催された米国女子ツアー「TOTOジャパンクラシック」で畑岡奈紗とのプレーオフになったものの、自分のパットを外して負けてしまったときをあげた。「やっぱり緊張していました。コースを出るまでは泣いちゃいけないと思っていたんです。でもパットを外した瞬間、めっちゃ泣きそうでした」と、今も悔しさが残っている様子だ。「一番笑った瞬間」と「今だから話せるやらかしエピソード」は同じ回答だった。「練習ラウンドの日、キャディさんやお母さんに『疲れすぎているから今日は行かない』と言ってゴロゴロしていました」「そうしたら次の日が大雨で。誰も教えてくれなくて、でも練習はしなくちゃいけないから、大雨の中で練習ラウンドをしました」と、ちょっと練習をさぼったせいで大変な目にあってしまった。しかし「それからは、ちゃんと天気予報を見ることにしました」と、しっかり収穫も得たようだ。「一番仲よくなった選手」には堀琴音の名をあげた。「ツアーが始まる前に一回ラウンドさせてもらって、それから何かすごいイジられています」とは言うものの「ごはんも一緒に行ってもらったりして、たくさんお世話してもらいました！」と語る。そして「来年の自分へ一言」と言われると、「来年も頑張れよ！」と優しくエールを送っていた。この投稿で名前をあげられた堀は「またご飯行こう」と声をかけると、荒木は嬉しそうに「わーい 楽しみでーす！」と返答。またファンからも「笑顔が可愛い」「貴女のスイング大好きだよー」「凄い選手が出て来ました」などのコメントが寄せられていた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
シミュレーションのマシンが18台！ 規模がケタ違いの中国のインドアゴルフ施設『CITY GOLF』にあんぐり
韓国女子ツアーは美人だらけ！「実力と美貌を兼ね備えた選りすぐりの10人を写真で紹介」
小祝さくらが“ゴルフ界の自称アイドル”とダンスを披露 「何この可愛い動画」「ノリノリな感じで楽しいですね」とファンは大喜び！
元世界ランク1位の宮里藍と20歳で米ツアーを戦う馬場咲希の2ショット 大先輩は新鋭の活躍に熱いエール「来年も頑張りましょう!!」
