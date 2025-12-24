±©Ä»¿µ°ì¡¡²ÈÂ²Î¹¹Ô¤Ç9ºÐ°¦Ì¼¤Ë¡È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡É¤³¤È¤È¤Ï¡¡À¤³¦°ä»º¤Ç¡ÖÌ¼¤ÏÀÎ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¡Ê54¡Ë¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡±©Ä»¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï²ÈÂ²¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö³®ÀûÌç¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤Ç¾å¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤³¬ÃÊ¤ò¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¥â¥ó¡¦¥µ¥ó¡¦¥ß¥Ã¥·¥§¥ë¤Ã¤Æ±ó¤¤¤ó¤Ç¤¹¤ÍÀ¨¤¯¡¢Ä¬¤¬°ú¤¯¤È¡£¤³¤³¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¡¢¥Ñ¥ê¤«¤é¼Ö¤Ç4»þ´Ö¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤Ë5¡¢6»þ´ÖÀâÌÀ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÅç¤Î¤³¤È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþµÊ¡£¡ÖÌ¼¤ÏÀÎ¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¾ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯»þ¤Ã¤Æ²¼Ä´¤Ù¤òÀ¨¤¯¤¹¤ë¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤«¤é¹Ô¤¯¤Î¤Ç¡¢¥¬¥¤¥É¤µ¤ó¤ÈÄ¥¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¡È¤³¤³¤Ï¤³¤¦¤Ç¡É¡¢¡È¤³¤³¤Ï¤É¤¦¤Ç¤³¤¦¤Ç¡É¤Ã¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤Æ¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¤Æ¤è¤êÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»öÁ°¤ËÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Ë¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤¿¤À¹Ô¤¯¤È¡È¤¢¡¢À¤³¦°ä»º¤À¡É¤À¤±¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÙ¤«¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤ÈÀ¨¤¯½¼¼Â¤·¤¿Î¹¹Ô¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¼Â´¶¡£Ì¼¤ÎÇ¯Îð¤ò¡Ö9ºÐ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÎ¤ÏÎò»Ë¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢9ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥·¥ã¥ì¤Î¤Û¤¦¤Ë´Ø¿´¤¬¡×¤È¤â¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á»Ê²ñ¤Î¹õÌøÅ°»Ò¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¹¥¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡×¤È±©Ä»¡£¡Ö¡È¤³¤Î¥ê¥Ã¥×¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¤³¤¦¤Ê¤Î¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ±¤¸ÀâÌÀ¤ò²¿²ó¤â²¿²ó¤â¤µ¤ì¤ë¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¤µ¤Ã¤Ê¹¤¤¤¿¤è¡¢¤½¤ÎÀâÌÀ¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤³¡Ê¹¢¸µ¡Ë¤Þ¤Ç½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸À¤Ã¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ²¿²ó¤âÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¡£