»³ÅÄ²Ö»Ò¡¢¼ñÌ£¤Î¡ÈÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡É¿·ºî¤òÈäÏª¡¡Âçºå°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¤¿¤³¾Æ¤¥â¥Á¡¼¥ÕºîÉÊ¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÅ·ºÍ¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò¡Ê50¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼ñÌ£¤Î¡ÈÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡É¤Î¿·ºî¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¶Âçºå¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤¿¤³¾Æ¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡ÈÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡É¤Î¿·ºîÈäÏª¤Î»³ÅÄ²Ö»Ò
¡¡»³ÅÄ¤Ï3·î¤Ë·Þ¤¨¤¿50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¡ÖÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡×¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¿·ºî¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¿·ºî¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø¤¿¤³¾Æ¤¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Á¤ç¤Ã¤È¥·¥å¡¼¥ë¤«¤Ê¡×¤È6¸Ä¤Î¤¿¤³¾Æ¤¤ÎÃæ¤Î1¤Ä¤¬¥Ï¥à¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤ºîÉÊ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£»³ÅÄ¤ÏÂçºå½Ð¿È¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Êª¥°¥ë¥á¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿Âçºå°¦¤¢¤Õ¤ì¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤¿¤³¾Æ¤£±¸Ä¤º¤Äºî¤Ã¤¿¤«¤é»þ´Ö¤«¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¾å¼ê¡×¡Ö¤À¤ó¤À¤óÏÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Öºî²È¤ÎºÍÇ½¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÅ·ºÍ¡ª¡×¡Ö¥¶Âçºå¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
