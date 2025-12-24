ÊÝÅÄ·½¡¡¡È¥±¥¤¤Î²ñ¡É·ÝÇ½³¦¤ÎÍ§¿Í¤È3¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×°Î¶È¤ò½ËÊ¡
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊÝÅÄ·½¡Ê45¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷À·Ý¿Í2¿Í¤È¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡ÈTHE W Í¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡×¤Î»³ºê¥±¥¤¤È¡¢¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡¡2025¡×¤Î9ÂåÌÜ½÷²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤Î¹¾¾å·É»Ò¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£3¿Í¤È¤âÌ¾Á°¤Ë¡Ö¥±¥¤¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡Ö¥±¥¤¤Î²ñ¡×¤È¾Î¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤¹¤´¤¤¤è¡¼Í§Ã£¤¬Âç¤¤Ê»ö¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë»Ñ¤Ë¤¹¤´¤¯Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¦¤·¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö¤Ç¤á¤Á¤ã¤ó¡Ê¹¾¾å·É»Ò¤Á¤ã¤ó¤Î¤¢¤ÀÌ¾¤Ç¤¹¡Ë¿´¤«¤é¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤ª¥±¥¤¤µ¤ó¤â¤Ç¤á¤Á¤ã¤ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó»¾¤¨¤Æ¤Æ¤µ¡Ä¤½¤ó¤Ê»Ñ¤Ë¤â´¶·ã¤Ê1Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖI love ¥±¥¤¤Î²ñ¡×¤È·ë¤ó¤À¡£