デスク「来春、サントリー食品インターナショナル（SBF）が、社長交代と社名変更をするね」



記者「はい。2023年に就任した現社長の小野真紀子氏は3月下旬の定時株主総会後に退任し、サントリーホールディングス（HD）の取締役専務執行役員に、新社長はHDでサプライチェーン本部長を務める木村穣介氏です。4月1日より、社名はグローバル全社で『サントリービバレッジ&フード』に統一となります」



デスク「木村氏はどんな人物？」



記者「1961年生まれの64歳で、大阪大学基礎工学部卒業後、1983年にサントリーに入社。サントリーのグループ各社で、マーケティングや、サプライチェーンマネジメント等の経験があり、幅広い知見を持つ人物です。グループの食品及びビール事業の成長に貢献してきた木村氏には期待とともに、マクロ経済低迷による需要減等での減益状況を打破すべく、重い役目を任されることになります」