¡¡11·î30ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¤«¤±¤ª¤Á¡¦ÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Ã¥·¥å¥ë¡¼¥à¥Ø¥¢¡¢Ìµµ¡¼Á¤Ê´é¡¢È¾Âµ¥Á¥§¥Ã¥¯¥·¥ã¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¡¢¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÂÀ¤¤Æó¤ÎÏÓ¡£°Û¿§¤Î¶ÚÆù·Ý¿Í¤Ï¡¢ÆùÂÎ¤è¤ê¤âÀê¤¤¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Àê¤¤»Õ¤Î¥·¥¦¥Þ»á¡£Ì¾Á°¡¦À¸Ç¯·îÆü¡¦·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î²¼4·å¤òÂ¤·¤¿¹ç·×¿ô»ú¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀê½Ñ¡Ö¿ô°Õ³Ø¡×¤ÇÀÄÌÚ¤ÎÀ³Ê¤ä±¿µ¤¤ò´ÕÄê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£ÀÄÌÚ¤Î²¼4·å¤Ï¡Ö13¡×¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊª»ö¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¡¢¡ÖÌÌÇò¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ï¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¿ô»ú¤é¤·¤¤¡£
¡¡¶Ú¥È¥ì¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¢¥Ð¥¤¥¯¡¢³Ú´ï±éÁÕ¤Ê¤ÉÂ¿¼ñÌ£¤ÊÀÄÌÚ¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡¢¥·¥¦¥ÞÀèÀ¸¡Ä¡Ä¡×¤ÈÁá¤¯¤âÓ¹¤ë¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¡Ö°Õ³°¤È¥×¥é¥¤¥É¤¬¹â¤¤¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ä¤Î¤ÏËÜÍè¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ï¤º¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤Ë¤â¤³¤È¤´¤È¤¯É¨¤òÂÇ¤ÄÀÄÌÚ¡£¥·¥ã¥¤¤ÊÀ³Ê¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÆ±´ü¤È¤«¤È°û¤ß²ñ¤È¤«¤·¤Æ¡Ê³Ú¤·¤á¡Ë¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Ô¥å¥¢¤Êµ¤»ý¤Á¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Îø°¦»ö¾ð¤äÀÊÊ¤Þ¤Ç¤â¸À¤¤Åö¤Æ¤¿¥·¥¦¥Þ»á¤Ï¡Ö¡Ê·Ý¿Í¤Ë¤Ï¡Ë¤¢¤Þ¤ê¸þ¤¤¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Â³¤±¤Ê¤¬¤é¡Öµ¯¶È¤¹¤ë¤È¤¹¤Ã¤´¤¤¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡×¤ÈÀÄÌÚ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Öµ¯¶È¤Ã¤Æ¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡×¤È¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ë¾ì°ã¤¤¤Ê¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ëÀÄÌÚ¤¬Ì¯¤Ë¤ª¤«¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉÔÎÉ¤ËÍí¤Þ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢Ãæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿ÀÄÌÚ¡£¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¤½¤ÎÂÎ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¾ÃËÉ»Î¤Ë¤Ê¤ë¤â¾å»Ê¤äÀèÇÚ¤«¤é¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÅÜ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ·ùµ¤¤¬º¹¤·¡¢24ºÐ¤ÇÂà¿¦¡£¤â¤È¤â¤È¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Ç¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ÆNSCÅìµþ¹»¤ÎÌç¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¡¢ÎëÌÚ¥í¥óÌÓ¡¢ÀÖÌÚ¤Ü¤¦¤º¡Ê¸½¡¦ÀÖÌÚºÙ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡Ë¤È¥È¥ê¥ª¤ò·ëÀ®¡Ê2024Ç¯10·î¡¢ÎëÌÚ¤¬Ã¦Âà¡Ë¡£¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¦ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤¬Áá¤¯¤«¤éÉ¾²Á¤·¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¤â¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡£ºòÇ¯4·î¡¢¥Ô¥ó¤Ç½é½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀÄÌÚ¤Ï°ìµ¤¤ËÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡2Ç¯Á°¡¢¥È¥ê¥ª»þÂå¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¤ÎÀÄÌÚ¤Ï²ÉÌÛ¤Ê²øÎÏÌò°Ê¾å¤Î°õ¾Ý¤¬¤Ê¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ü¥±¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÀ³Ê¤³¤½¤¬ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥Á¥ç¡ß¼êÀè¤¬´ïÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°Õ³°À¤ò»ý¤Á¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·üÌ¿¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤¦¤¨¡¢²¡¤·¤Ä¤±¤¬¤Þ¤·¤µ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¿Æ¤·¤ß¤âÍ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢·Ú²÷¤ÊÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬¶ì¼ê¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¤¨¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê»ëÄ°¼Ô¤ÏÀÄÌÚ¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ÊÎëÌÚ°°¡¿¤ª¾Ð¤¤¸¦µæ²È¡Ë
