¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢ÃÄÂÎ¤Î¶â¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¾ò·ï¤ÏÃË»Ò¥¨¡¼¥¹¸°»³Í¥¿¿¼¡Âè
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡ÊÍèÇ¯2·î¡ËÂåÉ½¤¬ºò22Æü¤Ë²ñ¸«¡£ÆüËÜ½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î3Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿ºäËÜ²Ö¿¥¡Ê25¡Ë¤ÏÌó1¥«·îÈ¾¸å¤ËÇ÷¤Ã¤¿ËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¡Ö¡ÊÁ°²ó¤Î¡ËËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï¸Ä¿Í¤ÇÆ¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶ä°Ê¾å¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ê¥í¥·¥¢¤Î¥É¡¼¥Ô¥ó¥°°ãÈ¿¤ÇÆ¼¤«¤é·«¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ËÃÄÂÎ¤ÏÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¶ä¤¬Íß¤·¤¤¡£¡Ê2024Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¤À¤±¤Ë¡Ë¤½¤Î¾ì¤ÇÍß¤·¤¤¡£2Ç¯È¾¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ø¤ó¡×¤È¡¢¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤È¤âÉ½¾´Âæ¤Î¿¿¤óÃæ¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¥Õ¥£¥®¥å¥¢ºäËÜ²Ö¿¥¤¬¼«¿È3ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØÆâÄê¡ªÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤â¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¹Ý¥á¥ó¥¿¥ë¤Ç¥ß¥é¥ÎÂç²ñ¤Ë´üÂÔÂç
¡¡ÃÄÂÎ¤Ç¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì10¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿º£·î10Æü»þÅÀ¤Ç¤ÎÆüËÜ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¼¡¤°2°Ì¡£³Æ¼ïÌÜ¤Î¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎÁØ¤Î¸ü¤µ¤«¤é¸«¤Æ¡¢¶â¥á¥À¥ëÁè¤¤¤ÏÆüÊÆ¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ¤ÎÃÄÂÎ¤ÏÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¡¢¥Ú¥¢¡¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î4¼ïÌÜ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¼ïÌÜ¤È¤âÍ½Áª¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì5¥«¹ñ¤¬¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê¤à¡£
¡¡ÃË½÷¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¥¨¡¼¥¹¤È2ÈÖ¼ê¤¬¸Î¾ã¤·¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÃ´¤¦¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢ÃË»Ò¤¬¸°»³Í¥¿¿¡Ê22¡Ë¤Èº´Æ£½Ù¡Ê21¡Ë¡¢½÷»Ò¤ÏºäËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀéÍÕÉ´²»¡Ê20¡Ë¤«Ãæ°æ°¡Èþ¡Ê17¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÊÆ¹ñÃË»Ò¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Ï¢ÇÆ¡Ê24¡¢25Ç¯¡Ë¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë3Ï¢ÇÆ¡Ê23¡Á25Ç¯¡Ë¤Î¥¤¥ê¥¢¡¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤Î½Ð¾ì¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ú¥¢¤È¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¾¡ÇÔ¤ÏÀäÂÐ²¦¼Ô¤Î¥Þ¥ê¥Ë¥ó¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¸°»³¤Î³ê¤ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ë¾å½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿4²óÅ¾¡Ê¥¯¥¢¥Ã¥É¡Ë¥¢¥¯¥»¥ë¤òÉð´ï¤Ë½é½Ð¾ì¤Î¸ÞÎØ¤ÇÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥ê¥Ë¥ó¡£ÃÄÂÎÀï¤Î¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¸Ä¿ÍÀï¤ËÈ÷¤¨¤Æ±éµ»¹½À®¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÆñÅÙ¤òÍÞ¤¨¤ÆÎ×¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤é¡¢¸°»³¤Ë¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¸Ä¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤È¤â¶â¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤¦¸°»³¤Ï¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËèÆü¡¢·ì¤Î¤Ë¤¸¤à¤è¤¦¤ÊÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¡¢ÈáÁÔ¤Ê·è°Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò°µÅÝ¤·¤ÆÃÄÂÎ¶â¤ò¤â¤¿¤é¤»¤ë¤«¡£