¡¡2021Ç¯²Æ¤Ë±Ñ¥×¥ì¥ß¥¢¤Î¶¯¹ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ÉÚ°Â¤Ï¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎDF¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éÂÀ¤â¤âÎ¢¡¢¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡¢É¨¤ò²¿ÅÙ¤âÄË¤á¤ÆÀïÀþÎ¥Ã¦¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¥Ù¥ó¥Á³°¤¬Â³¤¡¢»î¹ç½Ð¾ì¤Ï24Ç¯10·î¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Î¸åÈ¾40Ê¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤¿¤Î¤ß¡£º£Ç¯2·î¤Ë¤Ï±¦É¨¤Î¼ê½Ñ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ê¡¢7·î¤Ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤òÁÐÊý¹ç°Õ¤Î¾å¤Ç²ò½ü¡£ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÅìµþÅÔÆâ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢»ÜÀß¤òµòÅÀ¤Ë·üÌ¿¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö²¤½£¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¶¦ÄÌ¤ÎÇº¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼£ÎÅ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤ÎÀìÂ°¥É¥¯¥¿¡¼¤Î¸«Î©¤Æ¤¬Í¥Àè¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¾É¾õ¤Ë´Ø¤·¤ÆÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ËÆñ½Â¤·¤¿¤ê¡¢Âç¤¬¤«¤ê¤Ê¼ê½Ñ¤Ë¡ØÆüËÜ¤Ëµ¢¤Ã¤Æµ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥¯¥¿¡¼¤Ë¼¹Åá¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÉÔ°Â¤òÁÊ¤¨¤ëÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¤Î·ÀÌó¤ò²ò½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÚ°Â¤Ï¼£ÎÅ¤ò¼«Ê¬¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¢¹ñ¸å¤ÏÅìµþ¡¦ËÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¹ñÎ©¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¥»¥ó¥¿¡¼¡ÊJISS¡Ë¤ËÄÌ¤¤¡¢É¨¤Ê¤É²¼È¾¿È¤Î¥±¥¬¤ÎºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥á¥Ë¥å¡¼¾Ã²½¤ËÎå¤ó¤À¡£11·î¤ËÆþ¤ë¤È¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬µÞÂ®¤Ë²óÉü¡¢¾å¾º¤·¤ÆÉé²Ù¤ò¤«¤±¤¿¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÐ¿Í¥×¥ì¡¼¤â¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÉÚ°Â¤Î½êÂ°»öÌ³½êUDN¤¬²¤½£¤ÎÊ£¿ô¥¯¥é¥Ö¤È°ÜÀÒ¸ò¾Ä¤òÂ³¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÉÚ°Â¤¬¡Ø·»µ®Ê¬¡Ù¤ÈÊé¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤ÎDFÈÄÁÒÞæ¡Ê28¡Ë¤¬8·î¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼µ¼Ô¡Ë
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥Á½Ð¾ì¤â24Ç¯6·î¤Î¥·¥ê¥¢Àï°Ê¹ß¡¢ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç¤Î²ñ¸«¤Ç¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡Ê26Ç¯¡Ë1·î¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿ÉÚ°Â¡£3·î¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤ÎÂåÉ½Éüµ¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢26Ç¯6·î11Æü³«Ëë¤ÎËÌÃæÊÆWÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Í¥¾¡¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ïº£µ¨¤¬½ªÎ»¤¹¤ëÍèÇ¯6·îËö¤Þ¤Ç¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¡£Ç¯Æâ¤Ë¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢Ç¯ÌÀ¤±2Æü¤Î½éÎý½¬¤Ë¹çÎ®¤¹¤ëÍ½Äê¡×¡ÊÁ°½Ð´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖWÇÕ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤¦¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤ÎÀïÎÏ¡×¤ÈÉÚ°Â¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´Éý¤Î¿®Íê¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥¬¥é¥¹¤Î²¼È¾¿È¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤¿ÉÚ°Â¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤òÊÖ¾å¤Ç¤¤ë¤«¡£¡¡