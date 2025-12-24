MAX¡¦LINA¡¢Îø¿Í¤«¤é¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤Ç¹¬¤»¤ÎÀäÄº¢ª¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤ËÈáÌÄ¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×
¡¡¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦MAX¤ÎLINA¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!SP¡Ù¡Ê¸å7¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤¬¤¯¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¡ÖÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡×Èþ¥Ð¥¹¥È¤Î¤¾¤¯¥°¥é¥Ó¥¢¥ª¥Õ¥·¥ç¸ø³«¤ÎLINA
¡¡¡Ö¾Ã¤·µî¤ê¤¿¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î»×¤¤½Ð¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤¿LINA¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ï±Ç²è´Û¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤ÊÅ¸³«¤ËMC¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¦±é¼Ô¤âÂç¶½Ê³¡£Âß¤·ÀÚ¤ê¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡¢2¿Í¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥à¡¼¥Ó¡¼¤¬Î®¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥à¡¼¥Ó¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ë¡ÖWill you marry me¡©(·ëº§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬Î®¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë»ØÎØ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤¢¤ê¡¢LINA¤â¡Ö¥¤¥¨¥¹¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£¹¬¤»¤ÎÀäÄº¤À¤Ã¤¿LINA¤À¤¬¡Ö¤½¤Î¸åÆü¤Ë¡¢¤½¤ÎÊý¤¬´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤ò¤É¤è¤á¤«¤»¤¿¡£
¡¡Îø¿Í¤ÎÎ¾¿Æ¤Ï¤¹¤Ç¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾ÀÜ¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ì½ï¤Ë¤ªÊè»²¤ê¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢·ëº§¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿LINA¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤â¼Â¤Ï±³¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¼¡¡¹¤ÈÈô¤Ó½Ð¤ë¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤ÏÈáÌÄ¤¬¶Á¤¡¢¶¦±é¼Ô¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÉÝ¤¤¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¤Ã¡ª¡×¤È¤É¤è¤á¤¤¤¿¡£
¡¡ÃËÀ¤¬´ûº§¼Ô¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÍ§¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Ë¿Ê¤ß¤Å¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£
