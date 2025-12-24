今夜完結【名探偵津田】 『水ダウ』総合演出が“編集完了”報告 SNSには「大みそかの特番化」望む声多数
TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』の総合演出を手掛ける藤井健太郎氏が23日、自身のXを更新。先週17日に放送され、大きな話題を呼んでいる同番組の人気企画「名探偵津田」の最新話「名探偵津田 第4話〜電気じかけの罠と100年の祈り〜」の編集が終了したことを報告した。
【写真あり】津田も大興奮！枕元に登場したセクシーな幽霊の全貌
藤井氏は、23日午後6時33分に「名探偵津田の編集終了」と報告。続けて「正解は一年後の編集へ」と忙しい年末特番の編集の様子を伝えた。
また藤井氏は24日にも投稿。『うまい棒』で知られるやおきんの『クリスマスニュー餅太郎』の写真とともに「今夜「名探偵津田」完結です」と告知。「メリークリスマすー」と主人公であるダイアン・津田篤宏のギャグとかけて、アピールした。
これらの投稿に「楽しみに待ってます」「楽しみですありがとうございます」「えーこんなギリギリなのー？？」「こんなギリギリなんですね」などの期待する声、放送直前までお紺われる編集作業に驚く声のほか、「編集お疲れ様です！ぜひ名探偵津田をBlu-ray化してもらえないでしょうか？出来れば未公開含むディレクターズカット版で！」「名探偵津田に主題歌付けてほしいです」といった希望を伝える声が多数寄せられた。
また、「名探偵津田の大晦日特番を来年ぜひ…」「大晦日の特番にしてください」「大晦日の年越し特番確定ですね」と大みそかに特番化を望む声も数多く上がっている。
【写真あり】津田も大興奮！枕元に登場したセクシーな幽霊の全貌
藤井氏は、23日午後6時33分に「名探偵津田の編集終了」と報告。続けて「正解は一年後の編集へ」と忙しい年末特番の編集の様子を伝えた。
これらの投稿に「楽しみに待ってます」「楽しみですありがとうございます」「えーこんなギリギリなのー？？」「こんなギリギリなんですね」などの期待する声、放送直前までお紺われる編集作業に驚く声のほか、「編集お疲れ様です！ぜひ名探偵津田をBlu-ray化してもらえないでしょうか？出来れば未公開含むディレクターズカット版で！」「名探偵津田に主題歌付けてほしいです」といった希望を伝える声が多数寄せられた。
また、「名探偵津田の大晦日特番を来年ぜひ…」「大晦日の特番にしてください」「大晦日の年越し特番確定ですね」と大みそかに特番化を望む声も数多く上がっている。