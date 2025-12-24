退職の原因はあなたですよ!? 自分の言動を棚に上げる後輩が理解不能【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.51】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは彼女の顔色を気にするようになってしまう。
ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。同調した赤木さんを、黒沢さんはいじめだと敵視するようになる。白山さんは仲を取り持とうとするが、なぜか赤木さんから「もっと黒沢さんをフォローして」と指導される。実は、黒沢さんは赤木さんに「白山さんが仕事を教えてくれない」と嘘をつき、両者を味方につけようとしていたのだった。
事実を知り、黒沢さんを「信用できない」と見限った白山さん。そんな中、彼氏に趣味のアクセサリー作りを仕事にするのもアリだと言われ、退職願を提出する。すべてを知った黒沢さんは、「そんな、どうして」と動揺した様子で…。
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは彼女の顔色を気にするようになってしまう。
ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。同調した赤木さんを、黒沢さんはいじめだと敵視するようになる。白山さんは仲を取り持とうとするが、なぜか赤木さんから「もっと黒沢さんをフォローして」と指導される。実は、黒沢さんは赤木さんに「白山さんが仕事を教えてくれない」と嘘をつき、両者を味方につけようとしていたのだった。
自分のフキハラを棚に上げて、赤木さんが原因だと考える黒沢さん。本気でそう思っているのだとしたら、メンタルが強いと言いますか、空気が読めないと言いますか…。
一方の赤木さんは、白山さんが退職することを知り、少し焦った様子を見せて…？
(スズ)