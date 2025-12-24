２３日のＡＢＣテレビ「相席食堂」では、マニアたちによるロケ頂上決戦「マニア−１ＧＰ」が放送された。

アメカジ系の日本発ブランド「ヒステリックグラマー」のマニアとして立川志らくが登場した。

まずは着物で現れ「負けられない戦いです。限りなく１００点に近いものを持ってきました。ないと困る。他の服の着方を忘れてしまった。ヒステリックグラマーの魅力を伝えます」と語り、スタジオで千鳥大悟が「落語の魅力を伝えてください」と突っ込んで笑わせた。

「そろそろこの着物を脱ぎ捨てて」と私服にチェンジ。キャップ、トップス、ダメージジーンズ、スニーカー、時計…と全身「ヒステリックグラマー」で固め、「もう１度、Ｍ−１の審査員をやりたい立川志らく６２歳です。ただしヒスを着て」と訴えた。

大悟が「イヤかも」と笑わせ、固めすぎてるコーデに「師匠、引き算かもしれません」と突っ込んだ。

ネットでも話題となり「志らくさんヒステリックグラマーのマニアなん？」「師匠がヒスグラマニアで相席食堂に出てる」「ええやんｗ こんな志らく師匠が見たかったｗ」と反応する投稿が集まった。