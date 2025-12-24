千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

12月21日（日）の同番組は、「今年の好感度 今年のうちに！ノブの好感度を下げておこう」が放送された。

ノブがスキャンダルを起こす前に、上がりすぎた好感度を下げて不測の事態に備えておく同企画。今回も楽屋挨拶に訪れるゲストに対して、ノブが大悟の指示で“イヤな奴”を演じて好感度の急下降を狙う“好感度落下チャレンジ”を行う。

今回のゲストには森香澄、ウルフアロン選手、そして投資家のテスタ氏が相手役として参加した。

ノブが「テスタ様や」「大金持ちですもん」と媚び全開ではじまったテスタ氏とのチャレンジでは、ノブの人脈自慢からテスタ氏の交友関係にも言及。

みなみかわの事務所に所属したことでも注目を集めたテスタ氏は、「みなみかわくんとは6〜7年前ぐらいから友達だった」と明かした。

そこでノブは「吉本入りません？」「騙されてません？」と畳み掛けるように事務所トークを展開。テスタ氏は「騙すとかはないと思います」と前置きしつつ、「給料は9：1なんで」「僕が“1”ですね、“9”が事務所に入ってる」と告白する。

この衝撃事実にノブは「やられてますよ」と即反応するが、テスタ氏は「僕も『それでいいよ』って言ったんで」とキッパリ語っていた。