日本和装ホールディングス<2499.T>が年初来高値を更新している。午後２時ごろにウィッグをはじめとするヘアケア製品や関連サービスを提供するスヴェンソン（東京都港区）のレディス事業部と業務提携基本契約を締結したと発表しており、これが好材料視された。



相互送客をはじめとして双方の強みを生かした施策を検討し、顧客基盤及び収益機会の多様化による業績の拡大を図るのが狙い。重なり合う両社の顧客層により、日本和装はスヴェンソンとの販売チャネルの共有やきもの着付け教室の顧客への付加サービス向上、スヴェンソンはきものと高品質なウィッグとの似合わせの技術力で、和装業界に対し新たな価値を創造していくことを検討するとしている。



出所：MINKABU PRESS