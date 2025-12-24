¡ÚNBA»î¹çÂ®Êó¡Û2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë ¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º vs ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯
ÆüÉÕ¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
³«ºÅÃÏ¡§¥â¥À¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊPortland¡Ë
ºÇ½ª¥¹¥³¥¢¡§¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º 106 - 110 ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯
¡¡NBA¤Î¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥ºÂÐ¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¥â¥À¡¦¥»¥ó¥¿ー¡ÊPortland¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬¥êー¥É¤·21-25¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó50-63¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó80-89¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¥Ýー¥È¥é¥ó¥É¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¤¬»î¹ç¤òÍÍø¤Ë±¿¤Ó106-110¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2025-12-24 14:55:11 ¹¹¿·