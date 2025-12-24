¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÈà¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤Þ¤µ¤«¤Î³«Ëë22Àï£°ÆÀÅÀ¡ÄÆüËÜÂåÉ½FW¤Îµç¾õ¤Ë»Ø´ø´±¤¬¸ÀµÚ¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡»Ø´ø´±¤â¤·¤Ó¤ì¤òÀÚ¤é¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É£²Éô¡Ë¤Î¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤¬¡¢¸Å¶¶µü¸è¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯Á°¤Ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÎ¥¤ì¤Æ¥ì¥ó¥Ì¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÆÀ¤é¤ì¤º¡¢È¾Ç¯¤Ç¥Ð¡¼¥ß¥ó¥¬¥à¤ËºÆ°ÜÀÒ¤·¤¿¸Å¶¶¡£¤À¤¬¡¢´äÅÄÃÒµ±¤â½êÂ°¤¹¤ë¿·Å·ÃÏ¤Ç»öÂÖ¤ò¹¥Å¾¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡¡³«ËëÅö½é¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¸Å¶¶¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë¹ß³Ê¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¡Ê½Ð¾ì¤Ï19¡Ë¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç°ï¤·¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î²ó¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤¬Áû¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØBirmingham Live¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥¹´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¥ç¥¦¥´¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Ã¯¤è¤ê¤âÈà¼«¿È¤¬¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£Èà¤ò¸«¤ë¤È¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¤È¡¢¸Å¶¶¼«¿È¤â¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÎ¸¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö²æ¡¹¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤«¤é¡¢Èà¤Ë¤Ï²¿ÅÙ¤«¤½¤Îµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢Èà¤Ï¾å°Ì¤À¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Ï¤½¤ì¤é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà¤â¤½¤ì¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÀ¸¤«¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤ÎÁª¼ê¤À¡£¤½¤ì¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤Û¤«¤ÎÃ¯¤«¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¼«¿È¤¬¤½¤ì¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡¡¸Å¶¶¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤â¡Ö¥é¥Ö¥ê¡¼¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¡£Îý½¬¸å¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Áö¤Ã¤Æ¡¢µá¤á¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤È¤Æ¤â¼þ°Ï¤Ë·É°Õ¤òÊ§¤¤¡¢¤È¤Æ¤â¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤¢¤ì°Ê¾å¤Î¥×¥í¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»¿¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Öº£¤ÏÈà¤Ë¤½¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤À¡£ÂçÈ¾¤Î¿Í¤¬Æ±¤¸¹Í¤¨¤À¤í¤¦¤¬¡¢£±¥´¡¼¥ë·è¤á¤ì¤Ð¼«¿®¤ò¿¼¤á¡¢Ä´»Ò¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÀ¤é¤«¤ÊÅú¤¨¤À¤«¤é¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤â¤â¤Á¤í¤ó¤½¤¦¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ç¡¢¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¿¡£¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼«¿®¤Ï¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤³¤Î2025Ç¯¤ÏÈà¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¿¤¯¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¼è¤êÁÈ¤à»þ´Ö¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¡Öº£¡¢¥¥ç¥¦¥´¤Ï¤½¤ì¤ò·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Á¡¢¤¢¤Î·è¤á¤ëËÜÇ½¤ò½Ð¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¤³¤³¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤â¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤Þ¤À¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤â¤½¤¦Ç®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ç¥¤¥Ó¥¹¤Ï¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥àÆâ¤Ç¤ÏÂç¤¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤ÊÈà¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡×¤È¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¶¯Ä´¤·¡¢¸Å¶¶¤Î³èÌö¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢Èà¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Î»Å»ö¤À¡×
¡¡¸Å¶¶¤Ï´ÆÆÄ¤Îµá¤á¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
