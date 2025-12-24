Çò°áÁõ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡õ¹õ°áÁõ¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡ªÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥«¥Ã¥È¤Ë¡ÖºÇ¶¯¤Î´éÌÌ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×
»¨»ï¡Øanan¡Ù¸ø¼°X¤¬¡¢Netflix±Ç²è¡Ø10DANCE¡Ù¡Ê12·î18Æü¤è¤êÇÛ¿®¡Ë¤ÇW¼ç±é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤ÈÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤Î¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇò°áÁõ¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡õ¹õ°áÁõ¤ÎÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¤¬ÂÐ¾ÈÅª¤Ê»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦¥«¥Ã¥È①②
¢£¡È¤Õ¤¿¤ê¤Î¿®Ìé¡É¤¬¼æ¤«¤ì¹ç¤¦Êª¸ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿°ìËç
¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹½éÄ©Àï¤Ë¤·¤Æ¡¢ÃËÀÆ±»Î¤Î°¦¤Ë¤â¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¼ç±é¥Ð¥Ç¥£¡×¤Î´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¥é¥Æ¥ó¥À¥ó¥µー¡¦ÎëÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤ëÃÝÆâ¤¬Çò¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇºÂ¤Ã¤ÆÉª¤ò¤Ä¤¥«¥á¥éÌÜÀþ¤ò¤¹¤ë¸å¤í¤Ë¡¢¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥À¥ó¥µー¡¦¿ùÌÚ¿®Ìé¤ò±é¤¸¤ëÄ®ÅÄ¤¬¹õ¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¿È¤ò¤«¤¬¤á¤ÆÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ª¤Ë±©¿¥¤Ã¤¿¥³ー¥È¤Î¿§¤â¡¢ÃÝÆâ¤Ï¥¢¥¤¥Ü¥êー¤Ç¡¢Ä®ÅÄ¤Ï¹õ¡£¡ÈÇò¹õ¡É¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Äー¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤¤Õ¤¿¤ê¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î´éÌÌ¡×¡Ö²¿²ó¤â¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
ÃÝÆâ¤ÈÄ®ÅÄ¤Ï12·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Øanan¡Ù2475¹æÁý´©¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉ½»æ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£