µ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤È°Û¿§¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡ª¤Ê¤´¤ß´¶°î¤ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Õ¥©¥È¤Ë¡Ö¤ªÃãÌÜ¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
µ×ÊÝÅÄÍø¿¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤È¤Î¤Ê¤´¤ß´¶¤Î¤¢¤ëµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤·¤ã¤¬¤ó¤Ç¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤òÄ¯¤á¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¤ÎµÙÆü¥·¥ç¥Ã¥È
¢£¥Ä¥¢ー¤Î¹ç´Ö¤Ë¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤Î¤¤¤ë¼«Á³¸ø±à¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å
¸½ºß¡¢40¼þÇ¯µÇ°¥Ä¥¢ー¡Ø40th Anniversary Tour 2025-26¡ÖBig up!¡×¡Ù¤ÇÁ´¹ñ¤ò²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ×ÊÝÅÄÍø¿¡£12·î19Æü¤Ë·§ËÜ¸ø±é¡¢¤½¤·¤Æ21Æü¤ËÂçÊ¬¸ø±é¤ò³«ºÅ¡£µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡Ö·§ËÜ¤«¤éÂçÊ¬¤Ø¡¡°ÜÆ°Æü¤ÎµÏ¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢µÙÆü¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜÅê¹Æ¤Ï¡¢¡Ö#¹âºê»³¼«Á³Æ°Êª¸ø±à¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¥È¥ìー¥Êー¤Ë¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤ËÇò¤Î¥Ë¥Ã¥È¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¼«Á³ÂÎ¤Îµ×ÊÝÅÄ¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤Î·²¤ì¤ÎÃæ¤Ç¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ß¡¢ÀÅ¤«¤Ë¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
µ×ÊÝÅÄ¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢1É¤¤Î¥Ë¥Û¥ó¥¶¥ë¤¬ÃÏÌÌ¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤¤¤ÆºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤âÈæ³ÓÅª¶á¤¤¤È¤³¤í¤Ë3É¤¡¢¤½¤Î¸þ¤³¤¦¤Ë1É¤¡¢±¦Â¦¤ÎÌÚ¤Î¼ê¤¹¤ê¤Î¾å¤Ë¤â1É¤´é¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
µÙÆü¤é¤·¤¤¤Î¤É¤«¤Ç¤Ê¤´¤à¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡¢SNS¤Ë¤Ï¡Öµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤â¤ª±î¤µ¤ó¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥ー¤¹¤®¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤´¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£