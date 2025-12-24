15時の日経平均は55円安の5万357円、ＳＢＧが66.18円押し下げ 15時の日経平均は55円安の5万357円、ＳＢＧが66.18円押し下げ

24日15時現在の日経平均株価は前日比55.83円（-0.11％）安の5万357.04円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は535、値下がりは995、変わらずは69と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は66.18円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ＴＤＫ <6762>が35.85円、ファストリ <9983>が29.68円、ソニーＧ <6758>が12.53円、トヨタ <7203>が9.36円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を143.06円押し上げている。次いで東エレク <8035>が38.11円、スクリン <7735>が19.79円、イビデン <4062>が18.22円、フジクラ <5803>が8.19円と続く。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、陸運、海運、鉄鋼と続く。値下がり上位には保険、空運、輸送用機器が並んでいる。



※15時0分3秒時点



