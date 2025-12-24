¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È°é»ù²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBaby Brezza¡×¤Î¥ß¥ë¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¡ª¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë
¡È°é»ù¤Î¼ê´Ö¤ò¤â¤Ã¤È¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È°é»ù²ÈÅÅ¤ò³«È¯¤¹¤ë¥¢¥á¥ê¥«È¯¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBaby Brezza¡×(¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¥ì¥Ã¥Ä¥¡)¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥¿¥ó°ì¤Ä¤Ç´ÊÃ±Ä´Æý¡ª¤½¤Î»þ´Ö¤ï¤º¤«7ÉÃÄøÅÙ
Æ±¼Ò¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅ¸³«¤ÎÂè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡ÖBaby Brezza ¼«Æ°¥ß¥ë¥¯Ä´Æý´ï(Formula Pro Advanced)¡×¤ò2025Ç¯11·î¤è¤êÈÎÇäÃæ¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÆ±À½ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¢£»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ÎµßÀ¤¼ç¡ª¡ÖBaby Brezza¡×¤È¤Ï¡©
Baby Brezza¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¡¦¥Ù¥Æ¥Ã¥·¥å¤µ¤ó¤Ï¡¢4¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Î°é»ù·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤ËÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦70¥«¹ñ°Ê¾å¤Î²ÈÄí¤Ç°¦ÍÑ¤µ¤ì¡¢¡È¿Æ»Ò¤Î»þ´Ö¤òºÇÂç¸Â¤Ë¡É¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤Î¤â¤È¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤Î°é»ù¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶¦Æ¯¤¤ä³Ë²ÈÂ²²½¤¬¿Ê¤à¸½Âå¤Î°é»ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ñ¥Ñ¥Þ¥Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þÃ»¤È°Â¿´´¶¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤À¡£ÆÃ¤ËÌëÃæ¤Î¼øÆý¤äË»¤·¤¤Ä«¤Î¥ß¥ë¥¯ºî¤ê¤Ï¡¢¿ÈÂÎÅª¤Ë¤âÀº¿ÀÅª¤Ë¤âÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤ÎÉéÃ´¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¤Ê¤¯¤½¤¦¤È¡¢Æ±¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¥ß¥ë¥¯ºî¤ê¤äÎ¥Æý¿©½àÈ÷¤È¤¤¤Ã¤¿¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ëºî¶È¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼ê¡É¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ìó7ÉÃ¤Ç¥ß¥ë¥¯´°À®¡ª°é»ù¤Î¾ï¼±¤òÊÑ¤¨¤ë»þÃ»À½ÉÊ
º£²óÆüËÜ¾åÎ¦¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÖBaby Brezza ¼«Æ°¥ß¥ë¥¯Ä´Æý´ï(Formula Pro Advanced)¡×¤Ï¡¢°é»ùÃæ¤Î¥ß¥ë¥¯ºî¤ê¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë5¤Ä¤ÎÇº¤ß¤ò¡¢¤¿¤Ã¤¿1Âæ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¼¡À¤Âå·¿¥ß¥ë¥¯¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
Æ±À½ÉÊ¤Ï¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ì¤Ð¡¢¤ï¤º¤«Ìó7ÉÃ¤Ç¥ß¥ë¥¯¤¬´°À®¤¹¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£¼êºî¶È¤Ç¥ß¥ë¥¯¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤È1Ê¬¤«¤é1Ê¬È¾¤Û¤É¤«¤«¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°µÅÝÅª¤Ê»þÃ»¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¿å²¹ÀßÄê¤¬¡Ö¾ï²¹¡×¡ÖÌó36¡Á37ÅÙ¡×¡ÖÌó39¡Á41ÅÙ¡×¤Î3ÃÊ³¬¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¾ï¤Ë¿ÍÈ©²¹ÅÙ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤¿¤á¡¢Îä¤Þ¤¹¼ê´Ö¤¬ÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ê´¤Î¥À¥Þ¤äË¢¤òËÉ¤°ÆÈ¼«¹½Â¤¤Î¡Ö±²Î®¥ß¥¥·¥ó¥°µ¡Ç½¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¥à¥é¤Î¤Ê¤¤¥ß¥ë¥¯¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¶õµ¤¤ò°û¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Çµ¯¤³¤ê¤¬¤Á¤Ê¥¬¥¹¤äÉÔ²÷´¶¤â·Ú¸º¤µ¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÊ¢¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢°û¤ß¤ä¤¹¤µ¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ëÊ´¥ß¥ë¥¯¤ÎÊ¬ÎÌ¤â¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÈÖ¹æÀ©¤òºÎÍÑ¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤àÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÊ´¥ß¥ë¥¯¤ò»öÁ°¤ËÊ¬ÀÏ¥Æ¥¹¥È¤·¡¢ºÇÅ¬¤ÊÇÛ¹ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ç´°À®¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÈÖ¹æ¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ÈÖ¹æ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½ÉÊ¤Ê¤éÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢³¤³°À½ÉÊ¤Ê¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤¬²ÄÇ½¡£±ÒÀ¸´ÉÍý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Ì©ÊÄ¼°ÍÆ´ï¤ÇÊ´¥ß¥ë¥¯¤òÀ¶·é¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢4²ó»ÈÍÑ¤´¤È¤ËÀö¾ô¥¢¥é¡¼¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖBaby Brezza ¼«Æ°¥ß¥ë¥¯Ä´Æý´ï(Formula Pro Advanced)¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äAmazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ê¤É¤ÇÈÎÇäÃæ¡£»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½Ð»º½Ë¤¤¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±¤À¡£
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
