ガンプラの「RG」は“Rougan Goroshi”の略？模型店の店頭POPが「真理をついている」と話題

ガンプラを作る際、パッケージに書かれた「HG」や「MG」といったグレード表記。初心者には少し分かりにくいこのアルファベットを、極めて“実感的”に翻訳した模型店のPOPがXで話題です。

「PG（Perfect Grade）」は「めっちゃ大きい細かい」、「MG（Master Grade）」は「大きい細かい」と端的にわかりやすく表現されていますが、注目は「RG」。本来ならば「Real Grade」ですが……書かれていたのは「Rougan Goroshi（老眼殺し）」そして「小さい細かい目が死ぬ」の説明書き。これは真理すぎる……！

確かに1/144スケールという小ささの中に、過剰なまでのディテールを詰め込んだRGは、視力の低下したベテランモデラーにとっては過酷な戦場。このユーモアあふれる、しかし切実な翻訳に、「分かりみが深い」「間違ってはいない」「テストに出るぞ」といった共感の声が殺到しました。

このPOPを制作したのは、大阪府門真市にある模型店「ホビーショップroot」の店長さん。投稿には「新規獲得のため、窓に貼るネタPOPを作る模型屋店長」とありますが、制作の背景には切実な事情がありました。

■ ガンプラブームながら苦境に置かれる模型店

店長さんは模型店が置かれている状況をこう説明します。「現在ガンプラブームが数年続いている状況のため、人気プラモが非常に手に入りづらい状況が続いております。その反面、生産機会の多いプラモは既に持っている方が多くあまり売れません」。

人気プラモはなかなか入荷せず、入荷しやすいプラモは立地のよい量販店から売れていってしまう。ブームでありながら販売店の多くは非常に苦しい状況に陥っているのだそう。

この苦境を打破するために必要なのが「まだプラモを作ったことがない初心者の獲得」でした。SNSだけでは既存のファンにしか届かないため、店舗前を通る人々に興味を持ってもらおうと、12月初頭から日替わりで「ネタPOP」を掲示し始めたそうです。

過去にも「お正月の準備はお済みでしょうか。無病息災を願い、元旦にガンタンク（元旦ク）を作るという奇習が日本にはございます」「ゼフィランサス、サイサリス、デンドロビウム、ガーベラ。お花屋さんですか？いいえ、模型店です」といった、思わずニヤリとしてしまうPOPが続々。店長さんのセンスが光ります。

■ 「若い人がもっと入ってきて欲しいです」 未来のモデラーたちへラブコール

今回、RGを「老眼殺し」と表現した理由についても、「たまたま思いついたネタの一つ」とのこと。「お客様から老眼が辛い話はめちゃくちゃ聞きますが、幸い私は老眼が来ていませんのでRGをそのまま組むのはそこまで苦労していません」と店長。さすがはプロです。

ちなみにこのPOP、日替わりのため投稿された翌日には貼り替えられてしまったそうですが、掲示当日は店の前で「老眼殺し」と言いながら笑っている通行人が一人いたのだとか。残念ながら来店には至らずだったそうですが、少なくとも通行人の目に留まってはいるようです。

今回の反響について店長は、「以前も老眼ネタが受けたのでおじ様方が多いんだなぁと実感しました。若い人がもっと入ってきて欲しいです」と、未来のモデラーたちへラブコールを送っています。

京阪萱島駅から徒歩5分。お近くの方は、今日のPOPがどんなネタになっているか、覗きに行ってみてはいかがでしょうか。もちろん、RG（老眼殺し）への挑戦も歓迎しているはずです。

