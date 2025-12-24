±©Ä»¿µ°ì¡¢¶ÌÀîÅ°»á¤Ë¥¯¥®¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡£°ú¤Äù¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×
¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¼Ò°÷¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬¡¢24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¹¬¤»¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤·¤¿¡£
¼«¿È¤¬¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡¢Æ±¶É¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Î»Ê²ñ¤Ç¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î±©Ä»¿µ°ì¤È¤È¤â¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¡¢½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¤·¡¢º£Ç¯¤Ï2ÅÙ¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö¡ÊÍè¾ì¼Ô¤¬¡Ë¤¦¤Á¤ï¤Ë¡Ø±©Ä»¡Ù¡Ø¶ÌÀî¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¡¢¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤ËÏÃ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö60ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢µÞ¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¡£
¤¹¤ë¤È±©Ä»¤¬¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³ä¹ç¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¡£¤½¤³¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤Äù¤á¤è¤¦¤«¤Ê¡×¡£¶ÌÀî»á¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£